Čeští diplomaté v Praze 6 v noci bourali, nadýchali přes 1,5 promile

Zvláštní zmocněnkyně ministra zahraničí pro podporu Čechů do institucí EU a bývalá velvyslankyně a europoslankyně Jana Hybášková a ředitel odboru států Blízkého východu a severní Afriky ministerstva zahraničí Petr Hladík měli v Praze 6 dopravní nehodu. Jejich auto nabouralo do čtyř dalších zaparkovaných vozidel a skončilo převrácené na boku.

Jak uvedla agentura Aktu.cz, oba diplomaté měli při dechové zkoušce přes 1,5 promile alkoholu v krvi.

Podle mluvčí pražské policie Violety Siřišťové vyjížděli policisté k nehodě v Bělohorské ulici pět minut před jednou hodinou ranní. V havarovaném vozidle jeli dva lidé. Muž z místa odešel, proto se policie zpočátku domnívala, že auto řídil on. K řízení vozu se ale podle Siřišťové přiznala žena. „Je podezřelá z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ řekla mluvčí ČTK. Policisté nehodu dále vyšetřují. Nikdo nebyl zraněn.

Podle Aktu.cz se Hybášková s Hladíkem při příjezdu policie hádali, kdo auto řídil. Agentura uvedla, že se diplomatka policistům přiznala, že řidičkou byla ona. Hybášková chtěla několikrát z místa nehody odejít a byla agresivní vůči hasičům i odtahovce, že jí prý auto poškodí. Policista na to reagoval, že si auto nejvíc poškodila sama tím, že ho otočila na bok.

Mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová se nechtěla k nehodě vyjadřovat. „Případ nebudeme za ministerstvo zahraničí s ohledem na ochranu osobních údajů komentovat,“ řekla ČTK. Nepotvrdila ani to, že by havárii měl někdo ze zaměstnanců úřadu či z diplomatů.

Ministr zahraničí Jan Kulhánek (ČSSD) novinářům řekl, že informace má pouze z tisku. Uvedl, že pokud diplomaté takto nezodpovědně jednali, bude chtít po státním tajemníkovi, pokud to bude právně možné, aby z toho pro ně vyvodil důsledky. Kdyby se ukázalo, že šlo o trestný čin, mohlo by se to dotknout i jejich prověrek, míní. „Lidsky mě to moc mrzí,“ uvedl s tím, že jde o diplomaty, kteří reprezentují zemi. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) doplnil, že policie případ vyšetřuje a zákony platí pro všechny včetně vysoce postavených úředníků.