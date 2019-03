Český důchodce neseká trávu, ale maká jako šroub

MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Jak si udržet slušnou životní úroveň po odchodu do penze? Je to prosté, staňte se prduchem.

Na úvod vysvětlivka, kterou dříve narození přeskočí: Prduch je zkratka pro PRacujícího DŮCHodce z éry reálného socialismu. (Možná někteří z vás slyšeli ještě ohavnější verzi této kategorie lidí, a to prase – PRAcující SEnior).

Obě zkratky jsou nelichotivé. Důvod je zjevný: V době, kdy vznikly, byl pracující důchodce nenáviděným tvorem, který překáží, zabírá místo mladším a výkonnějším.

Jenže časy se mění.

Užitečný druh

Pracující důchodce už není škodná zvěř na trhu práce, je naopak užitečný a vyhledávaný druh. V české kotlině se mu až na pár regionů daří.

Možná si pamatujete na bývalého ministra financí Ivana Pilného, který prorocky pravil: "Na důchody brzy nebude, důchodcům nezbude, než si přivydělávat, například sekat v parku trávu."

Oni to ale důchodci dělají už dnes!

Spíš než údržbě trávníku, které se penzisté věnují především na svých zahrádkách ve volném čase, pracují v řídících a specializovaných pozicích, anebo v řemeslech, která kromě zručnosti vyžadují také dávku zkušeností.

Ze statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyplývá, že v prvním pololetí loňského roku pracovalo téměř 342 tisíc důchodců. To bylo ve srovnání s rokem 2017 skoro o třicet tisíc víc.

Dá se přitom předpokládat, že jejich počet od té doby ještě vzrostl, byť se důchody zvyšovaly. Nárůst pracujících důchodců je trendem patrným už od roku 2010. Za osm let statistici zaznamenali téměř stotisícový nárůst.

V číslech se odráží jak stále se zlepšující zdravotní kondice seniorů, tak silná poptávka po zaměstnancích.

Makáš? My tě to odnaučíme

Není to však tak dávno, co politici přemýšleli, jak důchodce z práce vystrnadit. Ministr práce Jaromír Drábek (TOP 09) je za krize a vysoké nezaměstnanosti v roce 2010 chtěl daňově znevýhodnit. Požadoval, aby si lidé, kteří po odchodu do penze pracují, mohli z daňového základu odečíst menší částku než ostatní zaměstnanci.

Parta kolem Víta Bárty z Věcí veřejných zase předložila návrh, aby penzisté, kteří si vydělají trojnásobek průměrné mzdy, nedostávali od státu důchod žádný.

Tehdejší premiér Petr Nečas (ODS) však názor, že důchodci nemají na trhu práce překážet, odmítl. Legislativní kutilství koaličních spojenců zatrhl. Naštěstí.

S tezí, že pracující důchodce je škůdce, se na svém blogu skvěle vypořádal ekonom Daniel Münich. Cituji: "Snaha vyhnat starší lidi z pracovního trhu pramení z falešné představy, že ve společnosti platí fyzikální zákony. Konkrétně že v ekonomice funguje zákon zachování počtu pracovních míst jako obdoba zákona o zachování energie. Tato mylná představa vede k chybnému závěru, že pracovní místa se mezi lidi musí přerozdělit. Jednou to jsou mladí versus staří, podruhé domácí versus cizinci a potřetí lidé versus stroje."

Dále Münich upozornil: "Nikdo nikdy nedokázal, že by zákon zachování počtu pracovních míst platil. Naopak je mnoho důvodů se domnívat, že existence jednoho pracovního místa a zvýšení ekonomické aktivity pomáhá vzniku pracovních míst jinde."

No a k tomu se dá přidat argument, že prací se senior může udržovat ve fyzické i psychické kondici a zaměstnání pro něj může být způsobem, jak neztratit společenské kontakty.

Nemluvě o směšně nízké úrovni penzí, které mnohé důchodce nutí pracovat, dokud to je v jejich silách.

Co byste ještě měli vědět

Teď je na trhu nedostatek pracovníků. Proto vlády žádné regulace pracujících důchodců vymýšlet nebudou a zaměstnavatelé si seniory (až na výjimky) budou hýčkat.

Jenže časy se mění, za několik (nikdo neví, kolik) let udeří krize, a tak mohou mnohým penzistům, kteří chtějí pracovat, nastat krušnější časy.

Pro takové případy byste měli vědět (pokud chcete pracovat v zaměstnání poté, co dosáhnete důchodový věk), že by vám v tom nikdo neměl bránit. Natož, aby vás kvůli nároku na důchod z práce vyhodil.

Pro vaše postavení je určující pracovní smlouva. Výpověď můžete dostat jen ze zákonných důvodů, stejně jako kterýkoli jiný zaměstnanec a důchodový věk mezi tyto důvody nepatří.

Pokud jste OSVČ, pobíráte starobní důchod a současně podnikáte, nahlíží se na vaše podnikání jako na vedlejší činnost.

Důležité je také to, že když berete starobní důchod, nadále vyděláváte, a platíte sociální pojištění (nebo ho za vás odvádí zaměstnavatel), můžete si důchod navýšit. Za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti se můžete výpočtový základ důchodu navýšit o 0,4 procenta.

A víte vůbec, kdy důchodový věk dosáhnete? Odpověď najdete tady. Výši svého důchodu pak zjistíte zde.