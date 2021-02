Česko podá na Polsko žalobu kvůli dolu Turów, chce zastavit těžbu

Česká republika podá na přelomu února a března žalobu na Polsko v souvislosti s rozšiřováním těžby hnědouhelného dolu Turów. Bude požadovat zastavení těžby. Rozhodla o tom dnes vláda.

Návrh podala ministerstva životního prostředí a zahraničí. Důvodem žaloby je hlavně negativní dopad těžby na hraniční regiony Hrádecko a Frýdlantsko, kde českým občanům ubývá spodní voda. Žalobu podle dřívějších vyjádření podporuje i Liberecký kraj, který s Turówem sousedí.

Žaloba k Soudnímu dvoru EU směřuje především na porušení práv českých občanů. Soudní dvůr se bude nejdříve podle ministerstva zabývat návrhem na předběžné opatření, které by mohlo být vydáno v řádu několika týdnů. Spor může až do vynesení rozsudku ukončit dohoda obou stran.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček v tiskové zprávě uvedl, že se dlouho snažil spor vyřešit bez soudu, nevedla k tomu ale ani jednání před deseti dny ve Varšavě. Těžba má podle něj negativní každodenní vliv na životy desetitisíců Čechů. Obává se protahování soudu. „Mezitím jim důl bude dál odvádět vodu a dál bude prach znečišťovat vzduch, který dýchají,“ uvedl. Proto podle něj Česko podá i návrh na předběžné opatření. Pokud by mu soud vyhověl, těžba by se musela do vynesení rozsudku zastavit.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v tiskové zprávě uvedl, že pokračování těžby má závažné a nevratné negativní dopady na životní prostředí v ČR. „Takže podání žaloby, byť se jedná o tu nejkrajnější možnost řešení, je nevyhnutelné. Mezinárodní jednání na diplomatické i odborné úrovni s Polskem samozřejmě budou pokračovat. Pokud by Polsko přistoupilo na naše požadavky, žalobu lze stáhnout,“ podotkl.

Podle náměstka ministra zahraničí Martina Smolka, který je zároveň vládním zmocněncem pro zastupování ČR před soudním dvorem, žaloba směřuje především na porušení práv českých občanů. „Ti se nemohli zúčastnit ani povolovacího řízení rozšiřování dolu, ani soudního přezkumu tohoto rozhodnutí. Polsko české straně také neposkytlo potřebné dokumenty týkajících se těžby a nezohlednilo posouzení vlivů na životní prostředí,“ uvedl v tiskové zprávě.

Podle ministerstva dostane Polsko možnost se nejprve k žalobě písemně vyjádřit, poté začne ústní část procesu. Následovat by mělo stanovisko generálního advokáta. Pokud soudní dvůr přistoupí na český návrh projednat věc přednostně, rozsudek by mohl vynést zhruba za jeden rok, uvedlo ministerstvo.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Polské ministerstvo klimatu loni v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Lidé z příhraničí v Libereckém kraji se podobně jako obyvatelé Saska obávají zvýšeného hluku a prašnosti, ale hlavně ztráty vody.

Evropská komise v právně nezávazném stanovisku ke sporu Česka s Polskem kvůli Turówu v prosinci došla k závěru, že polská strana nesprávně posuzuje vliv dolu na životní prostředí a nesprávně o svých záměrech informovala sousední státy. České stížnosti týkající se mimo jiné vlivu těžby na zásoby pitné vody jsou ale podle EK vzhledem k předloženým důkazům a argumentům obou stran neopodstatněné.

Ochránit životní prostředí ohrožené těžbou

Ekologové uvítali rozhodnutí vlády o žalobě na Polsko v souvislosti s rozšiřováním těžby hnědouhelného dolu Turów. Žaloba je jediný prostředek jak ochránit lidi i životní prostředí ohrožené těžbou, uvedli zástupci Greenpeace v dnešní tiskové zprávě.

„Jsme rádi, že česká vláda vyslyšela naše výzvy a hájí práva svých občanů proti arogantní těžební společnosti. Polská strana dlouhodobě s Českem nekomunikovala a odmítala se zabývat jeho požadavky,“ uvedla koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace ČR Nikol Krejčová. Podle ní ekologové nevěří, že by došlo ke zlepšení, i pokud by Polsko po podání žaloby slíbilo vyjít Česku vstříc.

„Je důležité, aby se ministři teď nenechali opít planými sliby či nedostatečnými kompenzacemi a žalobu nestáhli. Doufáme, že nezákonná těžba bude zastavena a porušování evropských směrnic již nebude beztrestné. Věříme, že pitná voda, čisté životní prostředí a kvalitní život lidí jsou více, než zisky uhelných firem,“ dodala Krejčová.