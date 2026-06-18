Česko : JAR 1:1, šance na postup se komplikují
18. 6. 2026 – 21:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republiku 1:1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A.
V klíčovém zápase v Atlantě otevřel v šesté minutě skóre dosud nejrychlejším gólem na probíhajícím šampionátu Michal Sadílek, v 83. minutě srovnal z penalty Teboho Mokoena.
Svěřenci trenéra Miroslava Koubka sice po úvodní porážce 1:2 s Koreou na turnaji poprvé bodovali, i tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. V závěrečném duelu skupiny se za týden představí proti Mexiku v tamní metropoli a k účasti v play off budou potřebovat domácího favorita porazit. I Jihoafričané si po úvodní prohře připsali první bod. Do vyřazovací části projdou nejlepší dva celky z každé skupiny a osmička mužstev z třetích míst.
Koubek udělal hned pět změn v sestavě oproti utkání s Koreou. Šanci dostali obránce Holeš, útočník Hložek a středopolaři Červ, Sadílek a Darida, nejstarší člen českého týmu na turnaji. Jen na lavičce začali bývalý kapitán Souček, Chaloupek, Zelený i ofenzivní záložníci Šulc a Provodem. Také trenér Jihoafričanů pozměnil sestavu, chyběli mu dva vyloučení hráči z úvodního zápasu.
Češi začali aktivně a už po necelé minutě mohli otevřít skóre, centr propadl až k volnému Schickovi, kterému však hlavička nesedla a zamířil mimo. Za chvíli už favorit vedl. Po rychle vhozeném autu vrátil balon před šestnáctku Hložek, Sojka přiťukl Sadílkovi a ten po pěti minutách a devíti sekundách od výkopu prostřelil gólmana.
Slávistický záložník, který předloni kvůli zranění po pádu na tříkolce přišel o start na evropském šampionátu, si při 37. startu za reprezentační "áčko" připsal druhou branku. Český celek i v šestém duelu od nástupu trenéra Koubka skóroval.
V Atlantě začal zápas v pravé poledne, na stadionu, který nebyl zcela vyprodaný, ale vzhledem ke klimatizaci panovaly příznivé podmínky. Vítězové afrického šampionátu z roku 1996 se po nepovedeném úvodu zvedli a do přestávky častěji drželi balon, k šancím se ale prakticky nedostávali. Až v nastavení první půle vypadl brankáři Kovářovi míč, Masekovu ránu nicméně zablokoval kapitán Krejčí.
I do druhého dějství vstoupili aktivněji Češi. Ve 47. minutě po přečíslení Darida ideálně nepřevzal míč a jeho pokus srazil zadák, následnou Červovu střelu z dálky vytáhl brankář Williams. Jihoafrický gólman pak chytil i Schickovu hlavičku po rohu.
Trenér Koubek prostřídal, na trávník postupně poslal Šulce, Zeleného, Součka, Provoda a Zimu. Český tým se podobně jako v první půli i po změně stran po povedeném úvodu stáhl a spíše bránil. Jihoafričany dlouho nepouštěl do šancí, nakonec ale za pasivitu zaplatil.
V 81. minutě Maseko trefil ruku střídající Šulce ve vápně a americká sudí Pensová ihned nařídila penaltu. Mokoena nezaváhal a při pokutovém kopu poslal Kováře na opačnou stranu. Češi i v šestém duelu pod Koubkem inkasovali.
V závěru se za vítězstvím tlačili spíše Jihoafričané, jako by měli více sil. V nastavení v poslední chvíli zblokoval střelu střídající Zima. I druhý vzájemný souboj obou celků skončil remízou.
Český tým na světových šampionátech nevyhrál čtvrtý zápas po sobě. Při předchozí účasti před 20 lety ve druhém duelu skupiny rovněž neuspěl proti africkému soupeři, Ghaně tehdy podlehl 0:2.
Zápas v Atlantě odřídila trojice amerických sudích v čele s Tori Pensovou. Duel na mistrovství světa mužů rozhodovala jako teprve druhá žena po Stéphanii Frappartové, která se zapsala do historie před čtyřmi lety v Kataru.