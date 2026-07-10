Roboti, kteří vypadají jako lidé, už nejsou sci-fi. Čína spouští revoluci a první tisíce kusů jsou téměř vyprodané
10. 7. 2026 – 17:53 | Zpravodajství | Alex Vávra
Humanoidní roboti přestávají být výsadou sci-fi filmů. Čínská společnost UBTech představila stroje s realistickou lidskou podobou, které dokážou rozpoznávat emoce, pamatovat si předchozí konverzace a komunikovat téměř jako člověk. O první modely už je obrovský zájem.
Ještě před pár lety patřili humanoidní roboti hlavně do filmů jako Terminátor nebo Já, robot. Dnes už ale nejde o vzdálenou budoucnost. Čína udělala další obrovský krok k době, kdy budou roboti běžnou součástí domácností, kanceláří i pečovatelských služeb. Technologická společnost UBTech představila novou generaci humanoidních robotů, kteří nejen vypadají překvapivě lidsky, ale díky pokročilé umělé inteligenci dokážou rozpoznávat emoce, pamatovat si předchozí konverzace a přirozeně komunikovat s lidmi. O zájem přitom není nouze. Firma už krátce po představení hlásí více než 13 tisíc objednávek.
Nejde přitom jen o další technologickou zajímavost. UBTech otevřeně mluví o tom, že chce změnit způsob, jakým lidé žijí a pracují. Humanoidní roboti podle společnosti nejprve převezmou nebezpečné a monotónní práce, později se stanou každodenními společníky a nakonec se mají stát běžnou součástí lidského života.
Vypadají jako lidé a mají rozumět emocím
Nová řada UWORLD U1 zahrnuje tři různé modely. Základní varianta U1 Lite disponuje pouze horní polovinou těla a vyjde přibližně na 370 tisíc korun. Plnohodnotný model U1 Pro stojí asi 525 tisíc korun. Vrcholem nabídky je model U1 Ultra, který je dostupný v mužské i ženské variantě. Mužská verze stojí zhruba 3,1 milionu korun, ženská přibližně 2,8 milionu korun.
Mužský robot měří 183 centimetrů, ženský 169 centimetrů. Přesto váží zhruba jen polovinu toho, co člověk podobné výšky. Na první pohled zaujme především jejich vzhled. Povrch těla pokrývá biomimetická umělá kůže, která má věrně napodobovat skutečnou lidskou pokožku nejen vzhledem, ale i na dotek. Díky speciálně navržené dvoukloubové krční páteři zvládnou roboti napodobit až 90 procent běžných lidských pohybů.
Ještě větší pozornost ale budí jejich obličej. Vlastní systém ovládání mimiky synchronizuje pohyb rtů s řečí se zpožděním kratším než 20 milisekund. Jinými slovy – při rozhovoru působí mnohem přirozeněji než většina humanoidních robotů, které jsme dosud mohli vidět.
To nejdůležitější se však skrývá uvnitř. Roboti využívají jazykový model Resonance-LM, který byl speciálně vyvinut pro dlouhodobou komunikaci s lidmi. Nejde jen o obyčejného chatbota. Systém dokáže rozpoznat více než dvacet různých emočních stavů s přesností přesahující 90 procent. K tomu přidává dlouhodobou paměť, schopnost navazovat na předchozí konverzace i technologie inspirované fungováním lidského mozku. Veškerá data navíc zůstávají uložená přímo v robotovi a jsou šifrována.
Podle výrobce jsou roboti připraveni zastávat celou řadu rolí. Mohou sloužit jako domácí společníci, pečovatelé o seniory, osobní asistenti, recepční, průvodci na výstavách, pracovníci v hotelích nebo pomocníci při vzdělávání a výzkumu. Firma dokonce zmiňuje psychologickou podporu nebo prémiové domácí služby.
Čína míří k době, kdy bude mít robot téměř každá domácnost
Společnost UBTech zároveň představila svou dlouhodobou strategii, kterou označuje jako „soužití lidí a strojů“. Podle zakladatele a generálního ředitele Čou Ťiena čekají humanoidní roboty tři hlavní etapy. Tou první je nahrazení nebezpečné a opakující se práce v průmyslu. Druhou představuje vstup do domácností, kde budou lidem pomáhat při každodenních činnostech a dělat jim společnost. Posledním krokem má být hluboká integrace lidí a robotů do běžného života.
„Konečným posláním technologií je zbavit lidstvo nutnosti vykonávat práci nezbytnou pouze k přežití, aby se lidé mohli soustředit na tvorbu, vášeň a emoce,“ prohlásil Čou při slavnostním představení.
UBTech přitom neplánuje zůstat jen výrobcem robotů. Chce se stát jedním z hlavních hráčů budoucí robotické ekonomiky. Už nyní vyrábí průmyslové humanoidy Walker S, kteří od loňského roku míří do továren, a nyní otevírá dveře také běžným zákazníkům. Obrovský zájem naznačuje, že trefil správný okamžik. Firma oznámila, že už eviduje více než 13 300 závazných objednávek napříč všemi prodejními kanály. První zákazníci by měli své roboty převzít už v polovině září a všechny současné objednávky chce společnost vyřídit ještě během letošního roku.
To ale podle vedení představuje teprve začátek. Do roku 2026 chce UBTech vyrábět až 10 tisíc humanoidních robotů ročně a pokračovat v masivních investicích do umělé inteligence i vývoje nových technologií. Marketingový ředitel společnosti Michael Tam navíc odhaduje, že hodnota čínského trhu s ultrabionickými humanoidními roboty vzroste během příští dekády z desítek miliard na jeden bilion jüanů.
Ještě nedávno jsme podobné stroje vídali pouze v hollywoodských filmech. Dnes už je možné si jednoho objednat domů – pokud vám ovšem nevadí utratit stovky tisíc až několik milionů korun. A pokud se předpovědi čínských technologických firem naplní, může být za deset let humanoidní robot stejně běžnou součástí domácnosti, jako je dnes robotický vysavač nebo chytrý reproduktor.