Jen pár týdnů po narození syna zasáhla Miraie tragická zpráva. Fanoušci zahrnují milovaného zpěváka podporou
16. 7. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Zpěvák Mirai Navrátil se před pár týdny stal poprvé tatínkem, radost ale rychle vystřídal krutý zármutek. Muž, který své soukromí jinak přísně střeží, se s fanoušky podělil o zprávu o úmrtí člověka, jenž ho provázel celým životem.
Z vrcholu blaha na úplné emoční dno
Když Mirai Navrátil a jeho partnerka Sára Slezáková nedávno oznámili narození prvorozeného syna Jonatána, fanoušci jásali s nimi. Zpěvák zářil štěstím a zdálo se, že prožívá to naprosto nejšťastnější období svého života.
Sledující na sociálních sítích dojímaly fotky novopečeného tatínka, který si naplno užíval první společné dny s novým členem rodiny. Jenže osud umí být někdy neuvěřitelně krutý a karty zamíchal tím nejbolestivějším možným způsobem.
Dojemné loučení s milovanou babičkou
Zhruba o měsíc později se totiž na profilu oblíbeného hudebníka objevila zpráva z úplně opačného emočního spektra. Mirai s těžkým srdcem oznámil úmrtí své milované babičky. Ta pro něj nebyla jen ledajakou příbuznou, ale skutečným symbolem domova, bezpodmínečné lásky a pevnou oporou už od útlého dětství.
Ztráta prarodiče, ke kterému měl člověk silné pouto, bývá obrovským zásahem do psychiky a proces truchlení vyžaduje svůj čas, shodují se psychologové. A u oblíbeného zpěváka to platilo dvojnásob. O to větší váhu mělo jeho rozhodnutí sdílet svůj zármutek veřejně.
„Odešla nám naše babička. A tak si procházím fotky a ukládám vzpomínky,“ psal zpěvák na Instagramu.
„Když mě dovezli z Japonska, hlídala mě a já na ni mluvil japonsky, ona na mě česky. Asi to mohly být výživné dialogy, ale když navařila ovocné knedlíčky, jazyková bariéra rázem zmizela jak pára nad hrncem a už jsem to do sebe ládoval,“ vzpomínal hořkosladce.
„Byla to supr babička. Asi bych bral být jednou stejně dobrým dědou, byť tvrdí, že už tady roky přesluhovala a neměla co dělat,“ dodal.
Obrovská vlna solidarity a rok plný extrémů
Reakce okolí na sebe nenechala dlouho čekat. Pod příspěvkem se prakticky okamžitě strhla lavina nefalšované podpory. Fanoušci i kolegové z hudební branže zaplavili Miraie stovkami soustrastných vzkazů a snažili se mu v těžkých chvílích dodat tolik potřebnou sílu.
Rok 2026 tak pro zpěváka zůstane už navždy rokem absolutních extrémů. Na jedné straně ponese neopakovatelný zázrak zrození nového života, na straně druhé ho už navždy bude provázet hořká pachuť bolestivého loučení.
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