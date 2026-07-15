Nenápadné krvácení při čištění zubů může být větší problém, než si většina lidí myslí a je dobré to nepodcenit
15. 7. 2026 – 18:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Krvácení při čištění zubů mnoho lidí přechází mávnutím ruky. Nový výzkum ale naznačuje, že zanícené dásně nemusí ohrožovat jen chrup. Vědci nyní objevili překvapivou souvislost mezi bakteriemi způsobujícími paradentozu a vážným onemocněním srdeční chlopně. Zatím jde o předběžné výsledky, odborníci je ale označují za velmi důležité.
Výzkumníci představili svá zjištění na letošním kongresu American Heart Association. Zaměřili se na bakterii Porphyromonas gingivalis, která patří mezi hlavní původce chronického zánětu dásní. Právě tato bakterie byla ve výrazně vyšším množství nalezena v poškozených aortálních chlopních pacientů trpících kalcifikující stenózou aortální chlopně – onemocněním, při kterém se srdeční chlopeň postupně zužuje a tvrdne.
Bakterie mohou cestovat z úst až do srdce
Podle autorů studie se bakterie mohou při krvácení dásní dostat do krevního oběhu. Jakmile proniknou do organismu, mohou podporovat chronický zánět a ukládání vápníku v srdeční chlopni. Právě tento proces je jednou z hlavních příčin jejího postupného poškození.
Aortální stenóza se často rozvíjí pomalu a dlouho nevyvolává žádné obtíže. Později se však mohou objevit dušnost, bolest na hrudi, únava, závratě nebo mdloby. V pokročilých případech může vést až k srdečnímu selhání a jedinou účinnou léčbou bývá výměna srdeční chlopně.
Nejde o první spojení mezi dásněmi a srdcem
Nové poznatky navazují na dřívější výzkumy. Japonští vědci například letos ukázali, že stejná bakterie dokáže proniknout až do srdeční tkáně, kde podporuje vznik vazivových změn a zvyšuje riziko fibrilace síní – jedné z nejčastějších poruch srdečního rytmu. Podle dřívější metaanalýzy mají lidé s paradentózou přibližně o 30 procent vyšší riziko této arytmie.
Další studie v minulých letech opakovaně prokázaly, že špatný stav dutiny ústní souvisí s vyšším výskytem kardiovaskulárních onemocnění. Vědci se stále snaží přesně objasnit, jak velkou roli v tomto procesu hrají samotné bakterie a jak velkou dlouhodobý zánět.
Odborníci vyzývají k lepší péči o dásně
Autoři nové studie upozorňují, že jejich výsledky jsou zatím předběžné. Výzkum byl prezentován na odborném kongresu a dosud neprošel standardním recenzním řízením. Už nyní ale běží klinická studie, která má ověřit, zda léčba zánětu dásní skutečně dokáže snížit riziko poškození srdečních chlopní.
Přesto odborníci doporučují nepodceňovat každodenní péči o ústní dutinu. Pravidelné čištění zubů, používání mezizubních pomůcek a preventivní návštěvy zubního lékaře mohou být důležité nejen pro zdravý úsměv, ale podle stále většího množství důkazů i pro zdraví srdce