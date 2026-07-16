Ledová káva bez práce: Action za pár stovek prodává přístroj, který ji vyčaruje rovnou do sklenice
16. 7. 2026 – 8:38 | Magazín | BS
Také milujete ledovou kávu, ale nesnášíte její zdlouhavou přípravu? Není třeba lomit rukama, Action nabízí hit léta: Kávovar na ledovou kávu.
Léto je v plném proudu a ruku na srdce – kdo by měl v těch největších vedrech chuť na horké espresso? Jenže příprava ledové kávy je v domácích podmínkách většinou docela otrava – často se neobejde bez dlouhého čekání, než káva vychladne a podobně.
A nebo se vzdáte a necháte v nejbližší kavárně sto padesát korun.
Nabízí se ale i třetí možnost: Diskontní řetězec Action teď ale vyrukoval s přístrojem, který slibuje rychlou záchranu.
Do své nabídky zařadil kávovar na ledovou kávu 2 v 1 od značky Petra. Zatímco sofistikované přístroje na frappé a ledové nápoje stojí běžně tisíce korun, tahle kompaktní mašinka se na pultech diskontu tetelí za naprosto směšnou cenu kolem 400 korun. Navíc rovnou v balení dostanete i stylový průhledný tumbler (kelímek) s brčkem, do kterého vám káva natéká.
Trik tohoto stroje spočívá v rychlosti a jednoduchosti. Zvládá totiž uvařit horkou, ale velmi koncentrovanou kávu, kterou překapává přímo do přiloženého kelímku naplněného ledem. Díky silné koncentraci se káva po kontaktu s ledem a následném naředění nezmění v obarvenou břečku, ale zachová si plnou chuť.
Celý proces trvá jen několik málo minut. Prostě nasypete mletou kávu do filtru (který je omyvatelný, takže nepotřebujete papírové), naplníte kelímek ledem, zmáčknete tlačítko a rovnou můžete s hotovým drinkem vyrazit do práce nebo na koupaliště. Označení "2 v 1" pak znamená, že když vynecháte led, mašina vám poslouží jako klasický malý překapávač na běžnou horkou kávu.
Celá tahle legrace stojí, jak už padlo, nějaké ty čtyři stovky, takže je samozřejmě potřeba nastavit realistická očekávání: Kupujete plastový spotřebič pro nenáročné, rychlé použití, nikoliv výbavu baristického fajnšmekra.
Největším "háčkem" je fakt, že přístroj pochopitelně nemá žádný vlastní chladicí kompresor ani výrobník ledu. Abyste si ledovou kávu udělali, musíte ho "krmit" vlastním ledem z mrazáku. Pokud vám led dojde, mašina vám sama o sobě nepomůže. Stejně tak nemá přístroj vlastní mlýnek, takže buďto musíte koupit předem mletou kávu, nebo si ji namlít jinak svépomocí.
My Češi máme k ledové kávě specifický vztah. Milujeme velké porce. Klasická česká "ledovka" často obsahuje spoustu mléka, cukru a nezřídka i kopeček zmrzliny.
A přesně pro tento styl domácího pití je podobný přístroj ideální. Udělá vám silný kávový základ, který si pak můžete zalít mlékem podle libosti. Za cenu zhruba tří káv z drahé franšízy tak získáte mašinku, která vám bude chrlit ledové osvěžení klidně celé léto – ať už na kuchyňské lince, nebo u bazénu na chatě. Nastavte svá očekávání správně a přístroj nezklame.