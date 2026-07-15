Přijde prudká změna počasí: Meteorologové ukazují na příští týden
15. 7. 2026 – 9:28 | Magazín | BS
Podle předpokládaného vývoje dojde brzy k prudkému propadu teplot.
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu upozorňují na stále trvající nebezpečí bouřek. Ty včerejší sice nebyly tak silné, jak se meteorologové zprvu báli, ale nečas ještě není úplně zažehnán.
Pro sever Čech a západní Moravu i Slezsko dále platí bouřková výstraha.
„V silných bouřkách, které se ojediněle vyskytnou na severu a severovýchodě území během noci na středu a ve středu (15.7.) dopoledne, může spadnout kolem 35 mm a výjimečně se vyskytnou nárazy větru kolem 15 m/s (55 km/h),“ upřesňuje ČHMÚ na sociální síti.
Jinak bude spíš zamračenější den: „Dnes bude převládat oblačno až polojasno, ojediněle, během odpoledne přechodně místy s přeháňkami a ojediněle s bouřkami. Ráno a dopoledne na severu a severovýchodě bude až zataženo s deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami,“ předpovídají odborníci.
„Odpolední teploty vystoupí na většině území na 23 až 28 °C, na severu bude chladněji kolem 21 °C a naopak na jihu Moravy tepleji až 30 °C,“ dodávají.
Oteplovat by se ale podle ČHMÚ mělo jen do pátku, pak meteorologové čekají ostrý zlom a citelné ochlazení.
Teploty se přes víkend prudce propadnou: Z pátečních denních maxim okolo 30 °C na pondělních maximálně 20 °C. Teploty snížené o třetinu by pak podle ČHMÚ měly vydržet prakticky celý zbytek příštího týdne.