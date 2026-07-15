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Přijde prudká změna počasí: Meteorologové ukazují na příští týden

15. 7. 2026 – 9:28 | Magazín | BS

Přijde prudká změna počasí: Meteorologové ukazují na příští týden
zdroj: Freepik
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Podle předpokládaného vývoje dojde brzy k prudkému propadu teplot.

Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu upozorňují na stále trvající nebezpečí bouřek. Ty včerejší sice nebyly tak silné, jak se meteorologové zprvu báli, ale nečas ještě není úplně zažehnán.

Pro sever Čech a západní Moravu i Slezsko dále platí bouřková výstraha.

„V silných bouřkách, které se ojediněle vyskytnou na severu a severovýchodě území během noci na středu a ve středu (15.7.) dopoledne, může spadnout kolem 35 mm a výjimečně se vyskytnou nárazy větru kolem 15 m/s (55 km/h),“ upřesňuje ČHMÚ na sociální síti.

Jinak bude spíš zamračenější den: „Dnes bude převládat oblačno až polojasno, ojediněle, během odpoledne přechodně místy s přeháňkami a ojediněle s bouřkami. Ráno a dopoledne na severu a severovýchodě bude až zataženo s deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami,“ předpovídají odborníci.

„Odpolední teploty vystoupí na většině území na 23 až 28 °C, na severu bude chladněji kolem 21 °C a naopak na jihu Moravy tepleji až 30 °C,“ dodávají.

Oteplovat by se ale podle ČHMÚ mělo jen do pátku, pak meteorologové čekají ostrý zlom a citelné ochlazení.

Teploty se přes víkend prudce propadnou: Z pátečních denních maxim okolo 30 °C na pondělních maximálně 20 °C. Teploty snížené o třetinu by pak podle ČHMÚ měly vydržet prakticky celý zbytek příštího týdne.

 

Tagy:
počasí předpověď počasí jak bude weather meteorologové
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
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BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

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