Jaký krevní tlak je ve vašem věku ještě normální? Pravda o hodnotě 120/80 vás možná překvapí
13. 7. 2026 – 18:42 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Hodnota 120/80 mmHg je často považována za ideální krevní tlak. Mnoho lidí ale zpanikaří už při prvním vyšším čísle na tonometru. Odborníci upozorňují, že samotný výsledek ještě neříká, zda je člověk skutečně nemocný. Záleží na věku, zdravotním stavu i na tom, jak a kdy byl tlak změřen.
Pokud vám domácí tlakoměr ukáže například 138/88 mmHg, nemusí to automaticky znamenat vážný problém. Lékaři při hodnocení zohledňují celkové kardiovaskulární riziko, tělesnou hmotnost, kouření, cukrovku, onemocnění ledvin i rodinnou anamnézu. Jedno jediné měření proto nikdy nestačí ke stanovení diagnózy.
Mění se krevní tlak s věkem?
S přibývajícími roky cévy postupně ztrácejí pružnost, a proto se mohou hodnoty krevního tlaku mírně zvyšovat. To ale neznamená, že vyšší tlak je automaticky žádoucí nebo že ho není potřeba řešit.
Jako orientační přehled se často uvádějí tyto hodnoty:
- 20 až 30 let: přibližně 120/75 až 125/80 mmHg
- 30 až 40 let: přibližně 125/80 až 130/85 mmHg
- 40 až 50 let: přibližně 130/85 až 135/85 mmHg
- 50 až 60 let: přibližně 135/85 až 140/90 mmHg
- nad 60 let: hodnoty do 140/90 mmHg mohou být u některých lidí přijatelné, vždy ale záleží na doporučení lékaře.
Podle odborníků jde pouze o orientační rozmezí. Cílové hodnoty se mohou lišit podle zdravotního stavu konkrétního pacienta.
Evropa a Amerika se neshodnou
Rozdílné jsou také odborné doporučené postupy. Americká doporučení označují za hypertenzi už hodnoty 130/80 mmHg, zatímco evropské odborné společnosti většinou stanovují hranici 140/90 mmHg.
Evropští kardiologové přitom u lidí s mírně zvýšeným tlakem často doporučují nejprve změnu životního stylu – omezení soli, redukci hmotnosti, pravidelný pohyb nebo omezení alkoholu. O případné léčbě rozhoduje celkové riziko srdečních a cévních onemocnění.
Nebolí, ale může být nebezpečný
Vysokému krevnímu tlaku se přezdívá tichý zabiják. Mnoho lidí totiž nemá dlouhé roky žádné potíže a zvýšené hodnoty odhalí až preventivní prohlídka nebo domácí měření.
Pokud se příznaky objeví, mohou zahrnovat bolesti hlavy, hučení v uších, závratě, rozmazané vidění nebo tlak na hrudi. Tyto obtíže ale nejsou typické u všech pacientů, a proto lékaři doporučují tlak pravidelně kontrolovat i lidem, kteří se cítí zcela zdraví.
Správné měření rozhoduje
Na výsledku se výrazně podepisuje způsob měření. Lékaři doporučují měřit tlak ráno před kávou a užitím léků a znovu večer.
Před měřením by měl člověk alespoň pět minut v klidu sedět, mít opřená záda, nohy na podlaze a během měření nemluvit. Nejlepší je zapisovat si hodnoty několik dní po sobě a výsledky ukázat lékaři.
Jedna vyšší hodnota ještě neznamená hypertenzi. Pokud se ale opakovaně objevují zvýšené výsledky nebo se přidají potíže, je vhodné objednat se na vyšetření. Včasné odhalení vysokého krevního tlaku významně snižuje riziko infarktu, mrtvice i dalších kardiovaskulárních onemocnění.