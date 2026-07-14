První diváci nevěřili vlastním očím. Nolanova Odysseia prý přepisuje dějiny filmu
14. 7. 2026 – 14:11 | Zpravodajství | Alex Vávra
Christopher Nolan znovu míří na vrchol. První reakce na jeho velkolepou adaptaci Homérovy Odysseie jsou mimořádně nadšené a kritici mluví o filmové události roku. Chválí monumentální IMAX obraz, strhující herecké výkony i emocionální sílu příběhu, který podle mnohých patří k tomu nejlepšímu, co oscarový režisér dosud natočil.
Christopher Nolan to možná dokázal znovu. Jeho dlouho očekávaná filmová adaptace Homérovy Odysseie měla první uzavřenou projekci pro novináře a reakce jsou mimořádně nadšené. Kritici nešetří superlativy, mluví o jednom z největších filmových zážitků posledních let a někteří už nyní označují snímek za jednoho z hlavních favoritů příštích Oscarů. Pokud se první dojmy potvrdí i po premiéře, čeká diváky další filmová událost, která naváže na úspěchy Temného rytíře, Počátku, Interstellaru či oscarového Oppenheimera.
Nolan znovu míří na vrchol. Odysseia spojuje antický epos s nejmodernější technologií
Matt Damon ztvárňuje legendárního Odyssea, řeckého hrdinu, který se po skončení trojské války vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu domů za svou ženou Penelopé (Anne Hathaway) a synem Télemachem (Tom Holland). Na své pouti čelí Kyklopovi Polyfémovi, Sirénám, čarodějnici Kirké, mořským příšerám Skylle a Charybdě i samotným bohům. Nolan přitom podle prvních reakcí nevypráví jen velkolepé dobrodružství, ale také hluboce lidský příběh o válce, rodině, traumatu a hledání domova.
Herecké obsazení patří k nejhvězdnějším posledních let. Vedle Damona, Hathaway a Hollanda se objeví také Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Elliot Page či John Leguizamo.
Christopher Nolan si během více než dvaceti let vybudoval pověst jednoho z nejuznávanějších režisérů současnosti. Britský filmař začínal komorním thrillerem Sledování, světovou pozornost na sebe ale strhl především snímkem Memento. Následovala Batmanova trilogie s Christianem Balem, sci-fi hity Počátek, Interstellar a Tenet, válečné drama Dunkerk a nakonec Oppenheimer, který získal sedm Oscarů včetně ocenění za nejlepší film a nejlepší režii. Nolan je známý tím, že dává přednost praktickým efektům před počítačovou grafikou a neustále posouvá technické možnosti filmového média.
Odysseia je dalším důkazem této filozofie. Stala se totiž vůbec prvním hraným celovečerním filmem natočeným kompletně pomocí kamer IMAX. Nolan prozradil, že během 91 natáčecích dnů spotřeboval více než dva miliony stop filmového materiálu.
Technologie IMAX představuje absolutní špičku mezi filmovými formáty. Kamery používají výrazně větší filmové políčko než běžný 35mm film, díky čemuž dokážou zachytit mnohonásobně více detailů, vyšší dynamický rozsah i ostrost obrazu. Výsledkem je mimořádně realistický obraz, který na obřích IMAX plátnech působí téměř trojrozměrným dojmem i bez použití 3D brýlí. Natáčení s těmito kamerami je ovšem technicky i finančně velmi náročné – jsou hlučné, těžké a spotřebují obrovské množství filmového materiálu. Právě Nolan však dlouhodobě patří mezi největší propagátory tohoto formátu a významně přispěl k jeho rozšíření v hollywoodských velkofilmech.
Režisér vysvětlil, proč si pro svůj další projekt vybral právě Homérův epos. Podle něj ve světě moderní kinematografie dlouho chyběl skutečně velkolepý mytologický film, který by spojoval sílu antického příběhu s rozpočtem a technickými možnostmi současného Hollywoodu.
„Jako filmař hledáte mezery ve filmové kultuře, věci, které ještě nikdy nebyly natočeny. Uvědomil jsem si, že všechny ty skvělé mytologické filmy, na kterých jsem vyrůstal, jsem nikdy neviděl zpracované s takovou váhou a důvěryhodností, jakou může nabídnout velkorozpočtová hollywoodská produkce natáčená pro IMAX,“ vysvětlil Nolan.
Kritici mluví o filmové události desetiletí. Oscarové šance jsou obrovské
První reakce po uzavřené projekci jsou až překvapivě jednotné. Šéfredaktor webu Discussing Film Andrew J. Salazar označil snímek za „ohromující počin“. David Ehrlich z IndieWire sice připouští, že je film místy trochu neobratný, zároveň ale dodává, že „závěrečné dějství bohatě odmění celou cestu“.
Filmový novinář Simon Thompson mluví dokonce o bezchybném filmařském výkonu. Podle něj Matt Damon předvádí nejlepší výkon své kariéry, Robert Pattinson exceluje jako Antinoos a John Leguizamo v roli Eumaia podává mimořádný výkon.
Jazz Tangcay z magazínu Variety označila Odysseiu za „ohromující počin“ a „vítězný, velkolepý epos“. Její kolega Clayton Davis už začal spekulovat o Oscarech. Podle něj má Matt Damon reálnou šanci získat cenu za nejlepší mužský herecký výkon a film bude patřit mezi hlavní favority na ocenění za nejlepší film roku. Velkou chválu sklidil také Robert Pattinson. Erik Davis z Fandanga jej popsal jako manipulativního a fascinujícího padoucha, jehož výkon patří k nejlepším v celé kariéře britského herce.
Silná slova volili i další kritici. Joshua Rothkopf z Los Angeles Times označil film za „čistou kinematografii“, která vrací diváky k velkolepým dobrodružným filmům, pro něž podle něj bylo médium filmu stvořeno. Phil de Semlyen z Time Out napsal, že „tentokrát není humbuk přehnaný“ a že Odysseia je přesně tím filmem, o kterém se bude ještě dlouho mluvit. Přestože jde podle něj o obsahově velmi bohaté dílo, zůstává přístupné širokému publiku.
Peter Bradshaw z deníku The Guardian označil Odysseiu za monumentální příběh o poválečném rozčarování a ztrátě nevinnosti. Anne Thompson z IndieWire pak odhaduje, že kromě nominace na nejlepší film mohou přijít také nominace pro několik vedlejších hereckých výkonů.
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Samozřejmě je potřeba připomenout, že podobné první reakce bývají často velmi nadšené a vznikají krátce po premiérových projekcích pro média. Přesto je tentokrát pozoruhodné, jak silně se jednotlivé názory shodují. Prakticky všichni oceňují monumentální vizuální stránku, herecké výkony i emocionální sílu příběhu.
Odysseia vstoupí do kin 17. července a už nyní je jasné, že půjde o jednu z největších filmových událostí roku. Pokud se nadšené ohlasy potvrdí i po uvedení mezi širokou veřejnost, může mít Christopher Nolan na kontě další film, který se zařadí mezi moderní klasiku a znovu připomene, proč je dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších režisérů současnosti.