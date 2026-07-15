Lamináty jdou v zapomnění: Tyto podlahy stojí dvakrát tolik, jsou prakticky nezničitelné a vypadají jako čistý luxus
15. 7. 2026 – 19:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Laminátové podlahy dlouhá léta patřily mezi nejčastější volbu při rekonstrukcích. Dnes ale stále více domácností i interiérových designérů sahá po jiném materiálu. Moderní vinylové podlahy nabízejí vysokou odolnost proti vodě, snadnou údržbu i věrnou imitaci dřeva nebo kamene.
Přestože bývají dražší než běžný laminát, jejich životnost a praktičnost často vyšší pořizovací cenu vyváží.
Proč vinyl vytlačuje laminát
Dnešní vinylové podlahy už dávno nepřipomínají staré PVC z minulých desetiletí. Díky moderním výrobním technologiím mají realistickou strukturu dřeva, kamene i betonu a na první pohled bývá obtížné je od přírodních materiálů rozeznat. Odborníci navíc upozorňují, že kvalitní vinyl si lépe poradí s každodenním provozem domácnosti než klasický laminát.
Velkou výhodou je zejména odolnost vůči vlhkosti. Zatímco laminát může po delším kontaktu s vodou nabobtnat a poškodit se, voděodolné vinylové podlahy jsou vhodné i do kuchyní, předsíní nebo koupelen.
Teplejší, tišší a příjemnější na chůzi
Mnoho moderních vinylových krytin se vyrábí s integrovanou podložkou, která zlepšuje kročejovou izolaci a zvyšuje komfort při chůzi. Podlaha působí měkčeji, tlumí hluk a zároveň lépe izoluje od studeného podkladu.
Právě proto se vinyl stále častěji objevuje v rodinných domech i bytech s malými dětmi nebo domácími mazlíčky. Je odolný proti běžnému opotřebení, snadno se čistí a dobře snáší každodenní zátěž.
Instalaci zvládne i šikovný domácí kutil
Dalším důvodem rostoucí popularity je jednoduchá pokládka. Mnoho výrobců nabízí zámkové systémy (click), které nevyžadují lepení. Pokud je podklad rovný, lze novou podlahu často položit i na původní dlažbu nebo jinou pevnou krytinu.
Před pokládkou je ale potřeba nechat materiál alespoň 24 až 48 hodin aklimatizovat v místnosti, pečlivě připravit podklad a dodržet doporučení výrobce.
Hodí se i k podlahovému vytápění
Výrobci uvádějí, že většina kvalitních vinylových podlah je kompatibilní s podlahovým vytápěním. Díky malé tloušťce dobře propouštějí teplo, což přispívá k efektivnějšímu vytápění místnosti. Konkrétní limity se ale mohou lišit podle výrobce a typu podlahy.
Vyšší cena se může vrátit
Vinyl sice obvykle stojí více než základní laminátové podlahy, rozdíl se ale může vrátit delší životností a nižšími náklady na údržbu. Kvalitní podlahy mají ochrannou polyuretanovou vrstvu, která zvyšuje odolnost proti poškrábání i skvrnám.
Při výběru odborníci doporučují sledovat především tloušťku nášlapné vrstvy, celkovou konstrukci podlahy a zátěžovou třídu. Právě tyto parametry mají větší vliv na životnost než samotný vzhled dekoru.