Lidé se mohou dnes vydat do sokoloven po celé ČR, tématem Noci sokoloven je poezie
19. 6. 2026 – 6:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lidé se dnes mohou po celém Česku vydat do sokoloven objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola.
Tématem letošního 12. ročníku Noci sokoloven je poezie, jednoty si pro návštěvníky připravily soutěže, hry, básničky, sportování či například posezení u ohně. Program pro sokoly i veřejnost si letos připravilo na 170 sokolských jednot, dnes své brány otevře 130 nich. Do akce se pravidelně zapojuje i sídlo České obce sokolské, Tyršův dům na pražské Malé Straně.
V Tyršově domě čekají návštěvníky komentované prohlídky, výstupy na střechu, loutkové divadlo, plavání či ukázky šermu. Děti si budou moci například zaskákat na trampolínách či projít opičí dráhu. Večer se barokním sálem Michnova paláce rozezní tóny klasické hudby pod taktovkou Komorního orchestru Hájíček. Prohlídky a výstupy na střechu je možné absolvovat po předchozí rezervaci.
Například Sokol Prosek si pro návštěvníky připravil Skotské hry, tedy stanoviště tradičních těžkoatletických disciplín, jako je hod kládou, hod balíkem slámy do výšky či přetahování lanem. Zavítat mohou lidé v Praze i do Sokola Vyšehrad nebo do sokolovny v Čimicích.
V Jaroměři na Náchodsku je letos Noc sokoloven spojena s oslavami 100 let místní sokolovny, s jejíž historií se budou návštěvníci moct seznámit na komentovaných prohlídkách. Pro děti jsou připraveny soutěže, své dovednosti divákům představí tamní gymnastky. V Hořicích na Jičínsku se návštěvníci mohou těšit na básničkovou stezku, opékání špekáčků a zpívání u ohně, noční hry i přespání v sokolovně. V Sokole Brno I jsou připravené hry, fotokoutek nebo například malování na obličej.
Sokol byl založen před 164 lety. Za dobu své existence byl třikrát zakázán, nejdříve rakouskými úřady v roce 1915, poté nacisty v roce 1941, další zákaz přišel za komunistů v roce 1956. Nyní má organizace více než 162.000 členů. V Česku je 42 sokolských žup, které sdružují přes 1000 tělocvičných jednot.