Češi a zuby: nulová zubní hygiena, čištění jen občas a ,,klapačky"

Péče o zuby v České republice prošla za poslední desetiletí výraznými změnami. Zatímco v 90. letech bylo běžné čistit si zuby jen jednou denně, a to spíše kvůli svěžímu dechu než skutečné hygieně, dnes se povědomí o důležitosti ústní hygieny zlepšilo. Přesto však stále existuje mnoho lidí, kteří péči o své zuby podceňují nebo ji považují za zbytečnou. Jak se tedy mění přístup Čechů k zubní hygieně a co nás ještě čeká?

Zuby jako byznys? Starší generace zůstává skeptická

V dnešní době nás reklamy na zubní pasty, kartáčky a dentální hygienu obklopují na každém kroku. Regály v obchodech jsou plné produktů slibujících zářivý úsměv a zdravé zuby.

Přesto se najdou lidé, kteří tuto péči považují za zbytečnou. „Zuby si čistím, jen když si vzpomenu, a kartáček mám už dva roky. Všechna ta péče okolo je jen byznys,“ říká pětašedesátiletá Radana, která se na moderní přístup k ústní hygieně dívá s nedůvěrou. A není sama – starší generace často vnímá péči o zuby jako něco, co za jejich mládí nebylo potřeba, a proto to nepovažují za důležité ani dnes.

Mezizubní kartáčky? Pro mnohé stále neznámý pojem

Podle dentální hygienistky Martiny Turkové se povědomí o správné péči o zuby sice zlepšuje, ale stále je co dohánět. „Lidé si často myslí, že když si zuby vyčistí jednou denně, stačí to. Ale pokud nečistíte mezizubní prostory, zůstává velká část zubů nevyčištěná,“ vysvětluje. Mezizubní kartáčky, které jsou klíčové pro odstranění plaku mezi zuby, jsou pro mnoho lidí stále neznámé nebo nepříjemné na používání. Přitom právě tato část hygieny může výrazně snížit riziko zubního kazu a zánětu dásní.

Mladší generace mění pravidla hry

Zatímco starší generace často lpí na zastaralých návycích, mladší lidé přistupují k péči o zuby zodpovědněji. Dnešní třicátníci a jejich děti jsou již od útlého věku vedeni k pravidelnému čištění zubů a návštěvám dentální hygieny. „Děti dnes berou čištění zubů jako samozřejmost, protože je k tomu vedou rodiče, kteří sami pochopili, jak důležitá je prevence,“ říká Turková. Tento posun je částečně způsoben i tím, že zdravotní pojišťovny přispívají na dentální hygienu, což motivuje rodiny k pravidelným návštěvám odborníků.

Mýty, které přetrvávají

Jedním z největších problémů v péči o zuby jsou zažité mýty, které se předávají z generace na generaci. Například názor, že mléčné zuby nejsou důležité, protože stejně vypadnou, je stále rozšířený. „Mléčné zuby jsou zásadní pro správný vývoj čelistí a drží místo pro stálé zuby. Pokud se o ně nepečuje, může to vést k vážným problémům, jako jsou ortodontické vady,“ varuje hygienistka. Dalším mýtem je přesvědčení, že genetika hraje hlavní roli v kazivosti zubů. Ve skutečnosti je však hlavním viníkem špatná strava, zejména ta bohatá na cukry, a nedostatečná hygiena.

Zubní náhrady jako minulost?

V minulosti bylo běžné, že lidé ztráceli zuby a nahrazovali je zubními protézami. Sklenička se zubní náhradou na nočním stolku byla téměř symbolem starší generace. Dnes se však mladší lidé snaží tomuto scénáři vyhnout. „Dřív se říkalo, že až zuby doslouží, dostanete protézu. Dnes už ale lidé chápou, že prevence je levnější a méně bolestivá než řešení následků,“ říká Turková. Moderní generace klade důraz na pravidelné čištění, používání mezizubních kartáčků a návštěvy zubaře, aby si své zuby udržela co nejdéle.

Prevence jako klíč k úspěchu

Zdravý chrup není otázkou štěstí nebo genetiky, ale především správné péče. Odborníci se shodují, že kvalitní a pravidelné čištění zubů je základem. „Genetika může ovlivnit kvalitu skloviny nebo odolnost vůči bakteriím, ale hlavním faktorem je vždy hygiena a strava,“ vysvětluje Turková. Prevence je tedy klíčem k tomu, aby si lidé udrželi zdravé zuby po celý život.

Co nás čeká dál?

Péče o zuby v České republice se zlepšuje, ale stále je co zlepšovat. Starší generace musí překonat své předsudky a mýty, zatímco mladší lidé by měli pokračovat v budování správných návyků a předávat je svým dětem. Zdravý chrup není jen otázkou estetiky, ale také celkového zdraví. Ať už jde o prevenci zubního kazu, zánětu dásní nebo dalších problémů, pravidelná a důkladná péče o zuby by měla být prioritou pro každého z nás.