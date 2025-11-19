Cenový kolaps v Albertu: zásoby na svátky teď koupíte za hubičku
19. 11. 2025 – 12:05 | Magazín | Anna Pecena
Albert vytáhl těžký kalibr. V týdnu od 19. do 25. listopadu 2025 nabízí slevy, které v předvánočním shonu působí skoro neuvěřitelně. Zaměřili jsme se na nejvýraznější položky, které mohou ulehčit peněženkám i velkým rodinám.
Vánoční pečení levnější než obvykle
Albert letos sází na klasiku: výrobky, bez kterých se domácnosti v období pečení prostě neobejdou. Základní dvojice máslo a vejce padla na ceny, které poutají pozornost. Máslo Bohemilk 82 % je za 39,90, což je propad, jaký se před svátky nevidí často. Deset čerstvých vajec pořídíte za 49,90, a to je v době, kdy se budou péct plechy cukroví, hodně příjemná zpráva.
Slevy pokračují i u cukru. Kilový balíček krupice za 9,90 už působí skoro jako z jiného roku. Moučka za 15,90 místo běžných 24,90 může být signálem, že se letošní domácí pečení obejde bez obvyklých předvánočních nákupních bolestí.
Útok na ceny masa, ryb i drogerie
Zřejmě největší překvapení přichází u masa a ryb. Vepřová pečeně bez kosti za 89,90 místo obvyklých 209 korun je rozdíl, který zaujme i zákazníky, kteří do supermarketu chodí jen pro základní věci. Lososový filet spadl na 29,90 za sto gramů. Pro kuchyně, které si dělají zásoby na sváteční recepty, jasná výzva nakoupit včas.
Podobně agresivní sleva se objevuje v drogerii. Zewa Deluxe, šestnáct rolí, stojí 126,90. Tak výrazné zlevnění hygienických potřeb bývá signálem, že se nabídka dlouho neohřeje. Zájemci o osobní péči jistě ocení Elmex zubní pastu za 79,90 nebo spreje Fa za 49,90.
Ani světy sladkostí nezůstávají pozadu. Toffifee za 29,90 nebo Ferrero Rocher za 139,90 patří mezi klasické položky, které mizí z regálů už v prvních dnech akce.
Chytré nákupy pro domácnosti
Pro rodiny i jednotlivce se v letáku objevují desítky položek, které mohou snížit náklady na běžné nákupy. Vitana rýže na páře padla na 44,90, znojemské okurky na 29,90 a sušenky Lotus na 26,90. Z nápojů stojí za zmínku Pilsner Urquell za 25,90 nebo Božkov za 99,90, což je téměř symbolická hranice, která přitahuje pozornost stejně jako tradiční sezonní výrobky.
Albert tak vstupuje do předvánočního období s nebývale silnými akcemi. Pokud si chcete doplnit zásoby na prosinec, levněji péct nebo jen nakoupit produkty, které normálně stojí znatelně víc, je tento týden ideálním časem. Akce jsou rychlé a jejich rozsah naznačuje, že se o ně strhne zájem hned od začátku.