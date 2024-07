Bývalý Trumpův kritik je nyní jeho kandidátem na viceprezidenta

Jako kandidát na viceprezidenta Spojených států půjde po boku Donalda Trumpa do listopadových voleb republikánský senátor J. D. Vance.

Před vstupem do vrcholné politiky Vance Trumpa ostře kritizoval, později se však stal jeho hlasitým obhájcem. Exprezident dnes svou volbu oznámil na své sociální síti Truth Social, Republikánská strana krátce nato na předvolebním sjezdu nominovala Trumpa jako svého kandidáta na prezidenta a následně potvrdila Vance jako kandidáta na viceprezidenta. Současný prezident Joe Biden výběr kritizoval, podle něj je Vance Trumpovým klonem.

"Po dlouhých úvahách a přemýšlení... jsem se rozhodl, že tou nejlepší osobou na převzetí funkce viceprezidenta Spojených států je senátor J. D. Vance ze skvělého státu Ohio," uvedl Trump.

Někdejší šéf Bílého domu si tak vybral relativně mladého volebního partnera: Vanceovi je 39 let, což je přesně polovina Trumpova věku. Ve vrcholné politice je poměrně nezkušený, neboť do Senátu byl poprvé zvolen v roce 2022 a předtím žádnou volenou funkci nezastával. Po vstupu do Kongresu se ale rychle stal jednou z tváří nového křídla Republikánské strany, které následuje Trumpův vzor.

O jeho výběru jako kandidáta na viceprezidenta se spekulovalo několik měsíců, přičemž média v posledních týdnech uváděla, že Trump vybírá mezi senátory Vancem a Markem Rubiem a guvernérem Severní Dakoty Dougem Burgumem. Podle agentury AP je Vance z této trojice zřejmě nejvíce "ideologicky sladěný" s prezidentským kandidátem. Ve svém věku také přináší "kontrast mileniála vůči dvěma starším mužům v čele kandidátek" dvou hlavních politických stran v USA - tedy Trumpa a demokratického prezidenta Bidena.

Prezident Biden na letecké základně Andrews u Washingtonu krátce před odletem do Nevady na sérii předvolebních akcí uvedl, že Vance je Trumpovým "klonem". "Nevidím v tom žádný rozdíl," citovala Bidena agentura AP.

Bidenův štáb předtím Vance kritizoval jako někoho, kdo bude sloužit Trumpovi, i kdyby to znamenalo "porušovat zákony". Prohlášení kampaně připomíná, že Trumpův viceprezident z prvního funkčního období Mike Pence odmítl po minulých prezidentských volbách podpořit snahu zablokovat Trumpovu porážku, a tvrdí, že Vance by to udělal. Opírá se přitom o jeho vyjádření, že by v Penceově pozici výsledek regulérních voleb neuznal.

Senátor vystupuje jako J. D. Vance, jeho celé jméno je James David Vance. Pochází ze skromných poměrů, vyrůstal ve městě Middletown na jihozápadě Ohia. Své složité dětství, kdy jej vychovávali především prarodiče z matčiny strany, popsal v knížce Hillbilly Elegy z roku 2016, která jej proslavila v USA i v zahraničí. Zároveň byla označována za jednu z knih, která vysvětlovala úspěch Trumpa v tehdejších prezidentských volbách.

Sám Vance ale před osmi lety Trumpovým fanouškem nebyl. V rozhovorech se tehdy označoval za někoho, kdo "nikdy" Trumpa nebude podporovat, a popisoval jej jako "idiota" nebo člověka nezpůsobilého k výkonu prezidentské funkce. Po vstupu do politiky ale řekl, že se v Trumpovi zmýlil.

"Nemyslel jsem si, že bude dobrým prezidentem," uvedl nedávno v rozhovoru s televizí Fox News. "Byl skvělý prezident. A to je jeden z důvodů, proč tak tvrdě pracuju na tom, aby dostal druhý mandát," dodal.

Trump ve svém prohlášení připomenul, že Vance v minulosti sloužil u námořní pěchoty a absolvoval práva na Yaleově univerzitě. "Jako viceprezident bude J. D. dál bojovat za naši ústavu, stát po boku našich vojáků a udělá všechno, aby mi pomohl udělat Ameriku znovu skvělou," pokračuje příspěvek. Trump v něm poblahopřál i Vanceově manželce Ushe, s níž má senátor tři děti.

Podle deníku The Wall Street Journal za svůj vzestup v Republikánské straně vděčí "bezkonkurenční schopnosti formulovat principy nového konzervativního hnutí". To je založené na tvrdé kontrole hranic, zavádění cel, významných ekonomických intervencích státu a na ústupu USA ze světové scény, píše list. Vance je v Kongresu jedním z lídrů odporu vůči vyzbrojování Ukrajiny a předloni při ruské invazi prohlásil, že je mu "vcelku jedno", co se s napadenou zemí stane.