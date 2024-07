Ve věku 99 let zemřel George Thompson, jeden z posledních veteránů, kteří osvobodili Plzeň

Památku amerického veterána uctili při pietním aktu u památníku Díky, Ameriko! představitelé města i americký velvyslanec Bijan Sabet.

Položili také květiny k pomníku 16. obrněné divize. ČTK to řekla mluvčí radnice Hana Josefová. Thompson, jeden z posledních žijících amerických osvoboditelů Plzně a dlouholetý host květnových Slavností svobody, zemřel 12. července ve věku 99 let.

Thompson se stal dlouholetým přítelem Plzně a českého lidu, řekl při pietním aktu Sabet. "Je mi ctí, že dnes mohu spolu s vámi vzdát s pokorou hold vynikajícímu člověku a skvělému vlastenci panu Georgi Thompsonovi. Dnes chci s připomínkou jeho památky také ocenit přátelství mezi našimi zeměmi. Mnohokrát jsem řekl, že americko-české vztahy nebyly nikdy pevnější. A i když často mluvívám o spolupráci mezi našimi státy, jsem přesvědčen, že ještě pevnější jsou vazby mezi našimi lidmi," uvedl Sabet. Jako velvyslanec navštívil Plzeň opakovaně, dnes potřetí položil věnec k památníku Díky, Ameriko! na počest vojáků, kteří město osvobodili. "Rád bych také řekl: Děkuji, Plzni. Děkuji, Česko. Děkuji za to, že vzpomínáte. Děkuji vám za poctu velkým Američanům, jako je George Thompson. A děkuji za vaše přátelství," dodal.

Thompson byl jedním z nejvýraznějších veteránů, kteří do Plzně pravidelně jezdili na Slavnosti svobody. Poprvé přijel v roce 1991 a stal se pravidelným účastníkem Slavností svobody v Plzni. "Neznám jinou zemi, v níž si lidé své svobody váží více než Češi," říkával.

Jeho památku dnes v Plzni kromě věnců a květin u pomníků připomíná také americká, česká vlajka a černý prapor na radnici a kondolenční kniha v mázhauzu, do níž mohou lidé zaznamenat své vzpomínky a slova útěchy pro pozůstalé.

Primátor Roman Zarzycký (ANO) připomněl, že Thompson riskoval život v boji za naši svobodu a říkal, že Plzeň je jeho druhým domovem. "Jsem velmi vděčný, že se pravidelně vracel na Slavnosti svobody a my měli možnost vzdát mu hold a osobně poděkovat. Během těchto oslav ale také otevřeně vzpomínal na hrůzy války, které jako mladý muž musel zažít. Připomínal sobě a nám i ty nehezké chvíle, které kromě euforie z osvobození prožil," vzpomněl primátor. Považuje za povinnost uctít památku někoho tak výjimečného a vzdát poslední hold muži, který se zapsal do srdcí a vzpomínek mnoha Plzeňanů.

Thompson se narodil 1. října 1924 na farmě v Kansasu. Do armády se zapsal jako dobrovolník v 19 letech. Po absolvování výcviku nastoupil k 16. obrněné divizi. Přes Francii a Německo došel až do Československa, 6. května 1945 se podílel na osvobození Nýřan, poté Plzně, z níž vojáci pokračovali přes Mariánské Lázně zpět do německého Řezna.