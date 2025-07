Budou nás pohřbívat do vesmíru? Příběh pohřbů mimo planetu

5. 7. 2025 – 9:38 | Alex Vávra

Vesmírné pohřby už nejsou jen sci-fi fantazií. Společnost Celestis z Texasu nabízí možnost vyslat popel či DNA zesnulých na oběžnou dráhu, Měsíc nebo dokonce do hlubokého vesmíru. Co stojí tahle nebeská rozlučka, kdo ji podstoupil – a proč některé mise skončily tragicky?

Ve světě, kde už téměř nic není nemožné, vznikl nový a velmi neobvyklý způsob, jak se rozloučit se zesnulými – jejich vysláním do vesmíru. Místo tradičního pohřbu do země či rozptýlení na moři se dnes nabízí možnost „vesmírného pohřbu“. Tato forma rozloučení je určena těm, kteří celý život hleděli ke hvězdám nebo chtějí být součástí něčeho většího i po smrti.

Za tímto unikátním konceptem stojí texaská společnost Celestis, která už téměř tři desetiletí organizuje pamětní lety do kosmu. Od svého založení v roce 1994 provedla už 25 misí, z nichž některé se zapsaly do historie nejen technicky, ale i symbolicky. Klienti si mohou vybrat ze služeb, které zahrnují vynesení kapsle s popelem nebo DNA na oběžnou dráhu, na Měsíc, nebo dokonce až do hlubokého vesmíru. Ceny začínají na 3 495 dolarech za krátký let do beztíže s návratem zpět, zatímco orbitální a meziplanetární lety se pohybují mezi 4 995 a 12 995 dolary.

zdroj: Profimedia.cz

Hvězdy Star Treku a prezident na palubě

Vesmírné pohřby nejsou jen výsadou vědců či nadšenců do astronomie. Mezi těmi, kteří už spočinuli ve hvězdách, jsou i slavné osobnosti z oblasti kultury, vědy a politiky. Gene Roddenberry, tvůrce legendárního seriálu Star Trek, byl jedním z prvních, jehož ostatky byly v roce 1997 vyneseny do vesmíru. O pár let později jej následovala i jeho manželka Majel Barrett Roddenberry. V raketách Celestis cestovali i další herci z původního seriálu – například James Doohan, představitel Scottyho, nebo Nichelle Nichols, která ztvárnila poručíka Uhuru.

Na palubě některých misí se ocitly dokonce i vzorky DNA tří bývalých amerických prezidentů – George Washingtona, Dwighta D. Eisenhowera a Johna F. Kennedyho – ve formě vlasů. Tyto symbolické pohřby nabízejí rodinám možnost uctít památku svých blízkých originálním a doslova nebeským způsobem. Často jsou doprovázeny pietními obřady, možností sledovat start rakety a živým přenosem.

Když cesta ke hvězdám skončí v oceánu

Vesmír ale zůstává nehostinným a technologicky náročným prostředím, a ne všechny mise dopadly podle plánu. V červnu 2025 se kapsle s ostatky 166 lidí, včetně nových vzorků z neúspěšné mise z roku 2023, zřítila do Tichého oceánu poté, co selhal padákový systém kosmické lodi Nyx. Ta byla součástí mise Transporter 14 organizované SpaceX, do níž se Celestis zapojila jako jeden z mnoha nákladových partnerů. Modul Nyx sice dosáhl oběžné dráhy a dvakrát obletěl Zemi, ale při návratu do atmosféry se neotevřel padák a kapsle dopadla na hladinu v plné rychlosti. Všechny pamětní vzorky byly zničeny.

zdroj: Profimedia.cz

Ještě větší pozdvižení způsobila mise z ledna 2024, která měla dopravit ostatky na samotný povrch Měsíce. Kapsle nesly popel Genea Roddenberryho a spisovatele Arthura C. Clarka. Proti plánu se však ostře postavila indiánská komunita Navajo, která označila lunární pohřeb za „hluboké znesvěcení“. Nakonec se mise stejně nezdařila – modul Peregrine společnosti Astrobotic kvůli úniku paliva nikdy na Měsíc nedoletěl a shořel při návratu do atmosféry.

Vzpomínky, které míří ke hvězdám

Navzdory nezdarům zůstává myšlenka vesmírného pohřbu silným symbolem. Mnoha lidem přináší útěchu vědomí, že jejich blízcí se stali součástí vesmíru – ať už ve formě padající hvězdy, kapsle na oběžné dráze nebo jako součást vědeckého odkazu. Pro někoho je to sci-fi sen naplněný realitou, pro jiné jen drahá alternativa. Ale v jádru je to stále totéž: snaha o důstojné rozloučení, které vyjadřuje vztah k tomu, co nás přesahuje. Koneckonců, jak lépe zakončit život než cestou do nekonečna – tam, kde pro mnohé všechno začíná i končí.