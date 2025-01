Bolest a konec vztahu? Šest rad pro muže, jak se vypořádat s rozchodem

Rozchod je jednou z nejtěžších životních zkušeností. A málokdo zůstane ušetřen, však vztahy, které hned napoprvé trvají až do smrti, jsou k nalezení snad jen v pohádkách. Každý se pak vyrovnává jinak – někteří pláčou, jiní se snaží vyčistit hlavu prací nebo fyzickou aktivitou. Přesto existují rozdíly mezi tím, jak rozchod prožívají ženy a muži. Zatímco ženy často otevřeně ventilují své emoce, muži mají tendenci své pocity skrývat, čímž si ale nakonec většinou moc nepomůžou, protože bolest je stejná, jen pak trvá déle.

Jak ženy a muži zvládají rozchod

Typická představa o ženách po rozchodu, často zobrazená ve filmech, zahrnuje pláč, sdílení emocí s kamarádkami a postupné znovuzrození.

A jsme snad daleko od pravdy? Ženy si dovolí být zranitelné. Smí si to dovolit. Nikdo je za to nebude odsuzovat. A pomáhá to rychleji se s rozchodem vyrovnat. Naopak muži bývají vykreslováni jako ti, kteří si dají pár piv s přáteli a rychle se přes vše přenesou. Realita je však jiná.

Podle studie univerzity v Lancasteru muži často trpí více než ženy, i když to na první pohled není vidět. Zatímco ženy intenzivně prožívají smutek v prvních měsících po rozchodu, muži si často až s odstupem času uvědomují, co ztratili. Tento rozdíl potvrzuje i vztahová koučka Jana Řehulková, která zdůrazňuje, že muži se často uzavírají do sebe a nasazují masku klidu a vyrovnanosti, zatímco ženy si dovolí své emoce prožít naplno, tedy tak, jak to má být.

Společenská očekávání a mužská maska

Primární důvod, proč muži své emoce skrývají, jsou společenské normy. Od dětství jsou mnozí chlapci vedeni k tomu, že „kluci nepláčou“ a „muži musí být silní“. Tato výchova je často nutí potlačovat své pocity a tvářit se, že je vše v pořádku, i když tomu tak ani omylem není. Zlomený muž totiž vzbuzuje posměch a opovržení. Zlomená žena vzbuzuje soucit. Ženy mají zkrátka větší podporu okolí – kamarádky, kolegyně nebo rodina očekávají, že budou své emoce sdílet, což jim pomáhá rychleji se s rozchodem vyrovnat.

Rozchod a věk: Jak se muži vyrovnávají v různých životních etapách

Způsob, jakým muži zvládají rozchod, je často odvozen i od jejich věku a životní situace. Mladí muži ve věku 20–30 let často vnímají konec vztahu jako ztrátu nejen partnerky, ale i svých představ o dokonalém životě. Snaží se začít znovu – ať už prostřednictvím seznamování, kariéry nebo jiných aktivit. A mají na to dost času.

Muži ve středním věku (30–50 let) čelí nejen emočním, ale i žalostně praktickým problémům, kteří jejich mladší kolegové zatím na krku nemají. Děti, majetek, práce. Rozchod pro ně může znamenat pocit selhání jako partnera nebo dokonce jako otce.

Starší muži (50+) pak často nevědí, co vlastně bude dál. Rozchod pro ně znamená nejen konec vztahu, ale i ztrátu jistoty a obavy ze zbytku života o samotě. Pokud však najdou odvahu začít znovu, mohou být sami překvapeni, co vše ještě mohou zažít.

Rady pro muže, jak zvládnout rozchod

1. Přijměte své emoce

Je naprosto v pořádku cítit smutek, zklamání, vztek nebo dokonce zoufalství. Potlačování pocitů může vést k dlouhodobým problémům, jako je deprese nebo pocit prázdnoty. Dovolte si prožít bolest, vyléčí vás.

2. Sdílejte své pocity

Mluvit o svých emocích není slabost, ale naopak známka odvahy. Svěřte se blízkému příteli, rodinnému příslušníkovi nebo odborníkovi – třeba terapeutovi. Sdílení vám pomůže ulevit od tíhy, kterou nesete..

3. Dejte si čas

Léčení po rozchodu není závod. Každý potřebuje jinak dlouho na to, aby se s koncem vztahu vyrovnal. Nesnažte se to urychlit předstíráním či překotným navazováním nového vztahu. Dejte si prostor pro sebe a své myšlenky.

4. Vyhněte se impulzivním rozhodnutím

Po rozchodu může být lákavé hledat rychlé řešení – například začít nový vztah, přestěhovat se nebo udělat zásadní změnu v životě. Tyto kroky však často nepřinášejí dlouhodobé uspokojení a mohou situaci ještě zkomplikovat. Buďte raději v klidu a zaměřte se na stabilizaci svého života.

5. Pečujte o své tělo i mysl

Fyzická aktivita, jako je sport nebo klidně třeba i prosté procházky, může pomoci zmírnit stres a zlepšit náladu. Zároveň se snažte věnovat čas aktivitám, které vás baví a naplňují.

6. Nebojte se odborné pomoci

Pokud máte pocit, že se s rozchodem nedokážete vyrovnat sami, nebojte se vyhledat terapeuta či kouče. Profesionál vám může pomoci lépe porozumět sobě samým a najít cestu dál.