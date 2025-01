Fico naznačil, že by se se Zelenským mohl setkat už v nejbližších dnech

"Hledáme jiný termín, který by měl být v nejbližších dnech"

Slovenský premiér Robert Fico by se v nejbližších dnech mohl sejít s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vyplývá to z dnešního Ficova vyjádření. Premiér už dříve navrhl setkání o obnovení tranzitu plynu přes Ukrajinu na Slovensku, Zelenskyj pak vyzval Fica, aby v pátek přijel do Kyjeva.

"Hledáme jiný termín, který by měl být v nejbližších dnech," odpověděl Fico na novinářský dotaz v uvedené záležitosti během návštěvy východního Slovenska, aniž uvedl bližší informace.

Fico po rozhodnutí Ukrajiny neprodloužit tranzit ruského plynu přes své území po vypršení platnosti příslušné smlouvy s ruskou stranou ostře kritizoval zejména Zelenského a například ho obvinil ze sabotáže. Tvrdil, že Slovensko kvůli rozhodnutí Kyjeva přijde o příjmy asi půl miliardy eur (12,6 miliardy Kč), a to na poplatcích za přepravu plynu. Ukrajině rovněž pohrozil odvetnými opatřeními včetně zastavení dodávek elektřiny. Ukrajinský prezident zase Fica obvinil, že otevřel druhou energetickou frontu proti Ukrajině na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina. Rusko v únoru 2022 vojensky napadlo Ukrajinu.

Slovensko bylo v minulosti odkázáno na dodávky ruského plynu. Největší slovenský dodavatel plynu SPP v uplynulých dnech tvrdil, že se na zastavení přepravy suroviny přes Ukrajinu připravoval a že zaručuje dodávky plynu během celého letošního roku. Nákup plynu z jiných zdrojů bude podle SPP ovšem dražší, a to hlavně kvůli poplatkům za jeho dopravu na Slovensko.