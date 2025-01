Oblíbený moderátor Jan Rosák a sociální sítě? "Je to jen hnůj"

Moderátor Jan Rosák, který se proslavil především díky televizní soutěži Riskuj, v rozhovoru pro Aplausin.cz prozradil své názory na současnou televizní zábavu, práci a sociální sítě. Rosák se stále věnuje práci, kterou si zamiloval, byť oficiálně odešel do důchodu již před 17 lety.

Plány na nové projekty a názor na ty současné

Rosákovi už je 77 let, ale nevypadá to, že by ho to snad mělo v něčem brzdit. Naznačil, že by se mohl vrátit na obrazovky TV Barrandov s pořadem zaměřeným na starožitnosti. „Možná budeme pokračovat ve starožitnostech. Neříkám záměrně Poklad z půdy, ale pokud ano, bude se to jmenovat trochu jinak.“

Rosák se také zamyslel nad současnou podobou televizní zábavy. Prý se stává hrubší a ztrácí noblesu, která byla dříve běžná. „Dnes se v televizi objevují bizarní postavy, které urážejí ostatní a mluví sprostě. To mě opravdu mrzí a někdy až děsí. Hrubost se stává normou,“ řekl s lítostí.

Moderátor zavzpomínal na natáčení pořadu Videostop (pamatujete?), a ocenil, že tehdy mohl díky němu objevovat filmy z první republiky, které si zakládaly na eleganci. „Tehdy byla noblesa a úroveň na denním pořádku. Dnes se to bohužel vytrácí,“ posteskl si.

A co sociální sítě?

Jan Rosák se také poměrně ostře vyjádřil k sociálním sítím. Prý jen přispívají k nekontrolovatelnému šíření negativity, což nepomáhá ve výsledku nikomu. Sociální sítě, jako je Facebook, vnímá jako místo plné „hnoje a nízkosti“. „Kvůli tomu jsem se od sociálních sítí odstřihl. Nechci být jejich součástí a nechci to ani číst. Je to něco, co mi je proti srsti,“ dodal.

Jan Rosák zůstává i ve svém věku aktivní a plný energie. Přestože je zklamaný směrem, kterým se ubírá současná zábava a média, stále věří v hodnoty, jako je noblesa, úroveň a radost z práce. Uvidíme, zda se mu své zásady povede přetavit v poutavý výsledek v některém z jeho dalších projektů.