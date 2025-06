Bitka, jak má být: Soukup po zápase s Datlem skončil v péči zdravotníků

9. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Vrchol turnajového večera Clash 12 nezklamal a nabídl parádní podívanou. Ani jeden ze zápasníků se nakonec neměl zač stydět.

Tentokrát se bývalka spletla. Expřítelkyně Agáta předpovídala, že její bývalý partner, podnikatel Jaromír Soukup, do žádného zápasu nakonec nenastoupí. On se ale na turnajovém večeru Clash 12 v Bratislavě nejenže ukázal, ještě předvedl důstojný výkon.

Obzvlášť vezmeme-li v potaz, že Soukupovi už je 57 let a protivníkem byl 27letý influencer Marek Valášek, kterého nejspíš znáte pod přezdívkou Datel. Na papíře tak bylo o výsledku rozhodnuto ještě než protivníci vůbec vstoupili do ringu.

Soukup sice nakonec Valáškovi opravdu podlehl, průběh ale nebyl ani zdaleka tak jasný, jak bychom před zápasem možná čekali. Soukup vydržel celá tři kola, až ke konci se prostě unavil, došly síly a Datel ho poslal k zemi, načež byl zápas ukončen. Schytal a ustál řadu tvrdých ran, sám jich i pár rozdal a byť si ho odvedli zdravotníci, bitku zvládl celkem se ctí.

„Neberu to jako velkou výhru, protože mu je 57 let. Je ve věku mého taťky. Zatleskal bych mu za to, že nastoupil,“ komentoval zápas Valášek.

A co si budeme, ať už si o Soukupovi myslí kdo chce co chce, odvaha jít se prát s o 30 let mladším klukem se mu upřít prostě nedá.