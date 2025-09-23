Banky plavou v penězích: Za půl roku vydělaly přes 67 miliard! Kdo nejvíc kasíroval?
23. 9. 2025 – 10:09 | Ekonomika | Štěpán Bárta
České banky a spořitelny mají za sebou první pololetí roku 2025 a rozhodně nemají důvod k obavám. Jejich souhrnný čistý zisk dosáhl 67,4 miliardy korun – o více než sedm miliard víc než před rokem. Tahounem zůstává zájem o úvěry a poplatky, zatímco takzvaná windfall tax zatím neukrojila z jejich ziskovosti tolik, jak se čekalo.
Úvěry táhnou, poplatky rostou
Podle dat České národní banky se bilanční suma tuzemských bank vyšplhala na rekordních 11,31 bilionu korun. Růst podpořila především úvěrová aktivita, která po letech stagnace znovu nabírá na síle. Češi si více půjčují, ať už na bydlení, nebo spotřebu.
Analytici upozorňují, že úrokové výnosy sice klesly kvůli nižším sazbám ČNB, ale banky to dohnaly jinde – na poplatcích a provizích. Ty stouply o tři miliardy korun na 33,9 miliardy. Domácnosti se totiž stále více pouštějí do investic a finančních produktů, které bankám zajišťují další příjmy.
„S oživením ekonomiky a úvěrové poptávky se bankám daří držet vysokou ziskovost. Pomohlo i rozpouštění opravných položek a nižší náklady na financování,“ shrnuje analytik společnosti XTB Tomáš Cverna.
Windfall tax? Zatím bezzubá
Jedním z velkých strašáků měl být mimořádný odvod z nadměrných zisků, tzv. windfall tax. Ten vláda nastavila jako 60% přirážku k základu daně. Ve skutečnosti se ale ukazuje, že banky se nemusí obávat zásadního zásahu do svých hospodářských výsledků.
„V posledním roce účinnosti opatření je jasné, že dopad na ziskovost bank bude minimální,“ potvrzuje Cverna. Šest největších hráčů sice přiznání k této dani podá, ale jejich miliardové zisky to nijak dramaticky neohrozí.
Kdo vydělal nejvíc?
Největší česká banka, Česká spořitelna, zvýšila svůj čistý zisk o 3,3 % na 12,8 miliardy korun. ČSOB si polepšila o procento na 9,6 miliardy. Skokanem pololetí se stala Komerční banka, která vydělala 8,9 miliardy – meziročně o více než třetinu víc.
Raiffeisenbank v Česku hlásí dokonce 87% růst na 5,69 miliardy korun. Moneta Money Bank přidala 14,4 % a skončila na 3,1 miliardy. Česká a slovenská UniCredit Bank pak přispěla zhruba 5,8 miliardami korun, což znamená více než pětiprocentní růst.
Celkově tak český bankovní sektor ukazuje, že i přes regulace a nejistotu zůstává jedním z nejziskovějších odvětví v zemi. Zatímco klienti řeší drahé bydlení či energie, bankám přibývají miliardy na účtech. A zdá se, že se to v nejbližší době nezmění.