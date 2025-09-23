Konec léta v podání Lucie Borhyové: Ještě poslední vystavený výstřih
23. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Slavná moderátorka se se sluncem loučí jen velmi nerada.
Fanouškům, kteří poctivě sledují, co veleslavná moderátorka Lucie Borhyová vystavuje na svých sociálních sítích, občas nezbývá než závidět.
Lucka totiž během léta stihla snad milion dovolených a pochytala veškerý možný bronz u asi tak tisíce moří světa. A na prosluněné lenošení samozřejmě nedá dopustit ani doma v Česku.
„Poslední hezké dny je třeba pořádně využít, než se počasí začne kazit! Přeji vám krásnou neděli plnou pohody a úsměvů!“ švitořila moderátorka u nových snímků na Instagramu.
Nejspíš by ale mohla u fotky klidně citovat Karla Marxe a bylo by to jedno, protože pozornost se beztak upírá na jiné věci. Lucka na snímcích skotačí v bazénu, tedy v plavkách. A to je, ostatně jako vždy, pohled schopný způsobit silné poruchy soustředění.
Uvidíme, zda před sebou opravdu máme poslední letošní plavkovou fotku, nebo si Lucka stihne ještě střihnout nějaký ten přídavek v bikinách, než začne opravdu mrznout.
