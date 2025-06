Bacherlor Solfronk překvapil nečekanou změnu vzhledu. Fanoušci nejsou nadšení

11. 6. 2025 – 8:00 | Magazín | BS

Známý pan dokonalý najednou vypadá úplně jinak a sledující na sociálních sítích ho za to moc nechválí.

Honzu Solfronka znají především diváci reality show. A ještě aby ne, však byl ústřední postavou a hlavní tváří prvního ročníku veleúspěšného Bachelora. Dokonalý elegán si za svou partnerku nakonec vybral oslnivou plavovlásku Sabinu Pšádovou a láska jim zatím, zdá se, drží.

Solfronka ale prakticky celou dobu, co se dostal do popředí mediální pozornosti, známe jako vousatého muže, který měl na tváři vždycky alespoň strniště.

Až doteď! Solfronk popadl žiletku a shodil vousy dohola. A zažil to, co většina vousatých pánů, když se jednou za čas zkusí oholit: Pomalu sám sebe nepoznal.

Se svou novou podobou se pochlubil na Instagramu, kde mu většina sledujících taktně doporučila, aby to už nedělal.

Nutno doplnit, že ze Solfronka není holobrádek dobrovolně, oholil se kvůli natáčení: „Já jsem to neudělal sám od sebe. Jsem zapojený na natáčení jedné velké reklamy,“ prozradil.

Pro Solfronka se nicméně nejednalo o až takový šok, dřív se totiž prý holil pravidelně. Dnes už si ale zvykl na vousy a holou tvář hodlá nechat zase zarůst. Ledaže by se snad partnerce zamlouvalo něco jiného: „Nejsem člověk, který by každé ráno věnoval patnáct minut tomu, aby se oholil. Samozřejmě bude záležet, zda se to bude líbit Sabče, kvůli ní bych to potom dělal,“ uznal.