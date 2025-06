Bachelor Solfronk se Sabinou: Velký životní krok na obzoru!

9. 6. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Vztah slavného zamilovaného páru se rozvíjí a už brzy to vypadá, že spolu vykonají velký a důležitý krok.

Vztah vítězky prvního ročníku reality show Bachelor, Sabiny Pšádové, s panem dokonalým Janem Solfronkem, sice začal v docela divokém stylu a dvojice se na chvíli div nerozešla, pak se ale všechno uklidnilo a vypadá to čím dál tím vážněji.

Už dvakrát si vyrazili na exotickou dovolenou a nedávno si dokonce zkusili svatební editorial, tedy focení svatby se vší parádou. S jistotou už proto víme, že Sabina jednou bude opravdu nádherná nevěsta.

Diamantový prsten sice ve skutečnosti zatím nikdo z kapsy nevytasil, Honza se Sabinou se ale chystají na jinou velkou novinku: Budou se stěhovat a bydlet spolu.

„Odstěhovala jsem se do Prahy a Honza bude dělat rekonstrukci. Teď budeme přejíždět. Hlavně je důležitý, že nežiju už v kufrech a zabydlela jsem se,“ vysvětlila Sabina pro eXtra.cz.

„A bude to hezký, si myslím, nějak si to zútulníme. Uvidíme, zda zůstaneme v tomto bytě, nebo se přestěhujeme, až bude zrekonstruovaný Honzův byt,“ zamyslela se. Důležité nicméně je, že s odděleným bydlením už se prostě ani nepočítá.

Byt jen tak hotový nebude, očekává Solfronk: „Je to dlouhý proces a hlavně tomu předcházejí nějaké věci, které nejsou v mých rukách, takže ty se první musí udát a já pak dostanu zelenou. Pak začne práce, bohužel to není v mé režii. Ideální by bylo, kdyby to tak bylo, protože by to bylo hotové,“ prozradil.

Pár sice vypadá jak z plakátu, ani jeden se ale nesnaží předstírat, že je vztah jen čistá idyla bez jakýchkoliv rozepří.

„V každém vztahu je období, kdy je to těžký, ale pořád držíme a doufám, že vydržíme, všechno překonáme,“ zmínila Sabina.

„Nezachoval jsem se v některých věcích jako chlap, jakého by si Sabča představovala. Vymýšlím nějaké programy, ale Sabča mi do toho hází vidle, dělá takovou tu uraženou Zagorku, budiž jí země lehká, dává mi to sežrat trošku,“ postěžoval si Honza. Čím přesně partnerku namíchl tak, že si to nyní musí žehlit, už ale bohužel neprozradil.