Ani helma mu nepomohla! Kontroverzní influencer Tadeáš Kuběnka dostal nařezáno za pár vteřin

9. 6. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Kdo si na začátku zápasu potřeboval kýchnout, přišel o celou bitku. Vyfintěný influencer si ani neškrtl.

Tadeáš Kuběnka používá kontroverzi jako hnací motor svého podnikání, je proto celkem jasné, že když dorazil na tiskovou konferenci k turnaji Clash oblečený jako blonďatá popová diva a způsobil tím pozdvižené obočí většiny zúčastněných, jednalo se samozřejmě o čiročirý záměr. On to dělat musí. Nese mu to sledující. Nese mu to peníze.

Všechno podle plánu už ale neproběhlo, když přišlo na samotný zápas. Kuběnka měl poměřit síly s bývalým přítelem další kontroverzní postavy, Sugar Denny.

Turecký expřítel Yunus Yilmaz navíc navážil méně než Kuběnka: „Nečekal jsem, že bude hubenější než já, jsem z toho normálně v depresi, konec. Musím zhubnout aspoň pět kilo do plavek,“ bědoval influencer.

Větší váha by mu nicméně na papíře měla poskytnout silovou převahu, navíc se bojovalo ve větších rukavicích a Kuběnka ke svému zápasu v turnaji Clash 12 dokonce nastoupil v helmě.

Realita se nicméně s předpoklady neviděla ani z vlaku: Yunus hned po začátku rozpoutal uragán úderů a Kuběnkovi byla helma platná jak nafukovací vidle, když chytal rány všude okolo. V drtičce vydržel sotva několik vteřin, než musel sudí zápas odpískat a influencerovy tanečky při nástupu do klece tak bez jakéhokoliv přehánění trvaly snad desetkrát déle než samotný boj.