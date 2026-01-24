Babiš obhájil pozici v čele ANO, pozornost vyvolaly úvahy k volbě prezidenta
24. 1. 2026 – 17:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V čele vládního hnutí ANO bude stát další dva roky premiér Andrej Babiš.
Delegáti dnešního volebního sněmu nejsilnějšího sněmovního uskupení v Praze na Chodově neobměnili ani úzké vedení hnutí. Pozici prvního místopředsedy obhájil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Mezi čtveřicí řadových místopředsedů zůstala další z hlavních tváří ANO, vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová.
Pozornost na sněmu vzbudila Babišova úvaha o společném kandidátovi ANO, SPD a Motoristů do prezidentské volby, která se uskuteční za dva roky. Premiér se zmínil také o sporu kolem možnosti poskytnutí čtyř bojových letounů L-159 Ukrajině k obraně proti ruským dronům, v němž figuruje i prezident Petr Pavel. Pavel, který tento týden ohlásil ambici mandát obhajovat, už podle Babiše vede volební kampaň.
Sněm ANO nepřinesl podle politologů oslovených ČTK žádné překvapení. Babiš, Havlíček ani čtveřice řadových místopředsedů Schillerová, poslanci Radek Vondráček a Robert Králíček a ústecký hejtman Richard Brabec neměli v obhajobě stranických pozic protikandidáty. Babiš, jenž vede hnutí od jeho založení, dostal asi 94 procent hlasů, Havlíček dokonce 99 procent hlasů.
Počet hlasů při volbě prvního místopředsedy podle politologa Jana Kubáčka ukázal, že po Babišově odchodu z politiky bude s budoucností ANO do značné míry spojen Havlíček. Politolog Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pokládá za zajímavý poměrně slabší výsledek Schillerové. Získala asi 85 procent delegátských hlasů.
Sněm obměnil čtyři z osmi členů předsednictva ANO možná i v souvislosti s tím, že dosavadní členové, europoslanec Jaroslav Bžoch, poslanci David Kasal a Roman Kubíček a plzeňský primátor Roman Zarzycký, se dnešní volby nezúčastnili. Pozici v předsednictvu hnutí znovu získali poslankyně Jana Pastuchová a olomoucký, zlínský a moravskoslezský hejtman Ladislav Okleštěk, Radim Holiš a Josef Bělica. Nově se členy předsednictva stali poslanci Martin Kolovratník a Monika Oborná, šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Delegáti nezvolili europoslankyni Jaroslavu Pokornou Jermanovou.
V souvislosti s prezidentskou volbou v roce 2028 Babiš řekl, že považuje za důležité, aby vládní koalice byla schopná nabídnout společného kandidáta. "Kandidáta, který nebude reprezentantem jedné části společnosti, naopak autoritou, která dokáže spojovat," řekl. Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura takovou iniciativu podpořil. "Pokud bychom se uměli spojit a najít člověka, který by byl volitelný a přijatelný pro naše voliče, tak máme velkou šanci zvítězit," napsal ČTK.
Čelní představitelé ANO ve svých vystoupeních zdůrazňovali také nutnost úspěchu v podzimních senátních a komunálních volbách. V souvislosti se senátními volbami Babiš rovněž mluvil o spolupráci s SPD a s Motoristy s cílem prolomit většinu tradičních stran v horní komoře. "Pokud chceme uspět, musíme se bavit o vzájemné podpoře, koordinaci kandidatur a o tom, jak se vyhnout zbytečnému tříštění sil," řekl premiér. ANO bude obhajovat ve 27 senátních obvodech jen jeden mandát. SPD a Motoristé zastoupení v horní komoře nemají.
Spor kolem možnosti poskytnout letouny L-159 Ukrajině označil Babiš za umělý a ukončený, Česko letadla bojující Ukrajině nedodá. K dohadům kolem armádních stanovisek premiér řekl, že náčelník generálního štábu Karel Řehka dělá hlupáka z ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD). Řehka a také prezident Pavel tvrdí, že armáda byla připravena letouny pro Ukrajinu vyčlenit, Zůna uváděl opak.