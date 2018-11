Babiš nás může připravit o BMW i General Electric, varuje bývalý šéf CzechInvestu

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Andrej Babiš chce, aby o každé investiční pobídce pro zahraniční i domácí investory rozhodovala přímo vláda. "Bude to možná transparentní pro pana Babiše a vládu, ale nebude to transparentní pro investory," kritizuje navrhovanou změnu první ředitel agentury CzechInvest Jan Amos Havelka, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

Změnu zákona o investičních pobídkách hodlá prosadit vláda. Pokud projde parlamentem, mohla by platit od poloviny příštího roku.

Podle Jana Amose Havelky, který CzechInvest v roce 1993 spoluzakládal a téměř sedm let stál v jeho čele, je však představa, že vláda ví nejlépe, jakou pobídku schválit, mylná.

Jaguar je jen jeden

"Podmínky pro investory musí být jasné a dané předem. Dosud to tak bylo, ale Babiš se zhlédl ve slovenském modelu. Ten přitom nic dobrého nepřinesl," namítá Havelka.

Slovensko například v roce 2015 přilákalo velkou investici automobilky Jaguar Land Rover za 1,1 miliardy eur – i díky osobní garanci tehdejšího premiéra Roberta Fica.

"Tak to ale nelze dělat pokaždé. Ukazuje se to na tom, že vloni přišlo na Slovensko jen pět či šest investorů. Je to úplné nepochopení procesu. Vláda se nemůže zabývat každou pobídkou. Vloni jich bylo v Česku necelých padesát, v době boomu přes sto ročně," namítá Havelka.

Podle vlády však změna představuje "jednoznačný pozitivní posun v transparentnosti podpory konkrétních projektů."

"Zároveň to dává vládě efektivní nástroj, jak orientovat případné investiční pobídky tam, kde to je skutečně potřebné a veřejnou kontrolu nad tím, proč a komu má být investiční podpora státu poskytnuta," argumentuje ministryně průmyslu Marta Nováková.

Co nám můžete nabídnout?

O zajímavé investice, zejména do technologicky vyspělé výroby s vysokou přidanou hodnotou, je zájem po celém světě. Jsou to však investoři, kdo si mohou vybírat a zvažují, v jaké zemi je pro ně investice, výstavba a výroba nejvýhodnější.

"Hlavní otázka investorů je, co nám můžete nabídnout, abychom investovali právě u vás? Podle toho se rozhodují. Pokud u nás změna zákona projde, CzechInvest sice bude moct říct, co se u nás nabízí, ale s tím, že to ještě musí schválit vláda. A zároveň není jisté, že to vláda schválí, zda si nebude klást další podmínky. Tím česká atraktivita a konkurenceschopnost padá," říká Jan Amos Havelka.

Ministryně průmyslu Marta Nováková je však přesvědčena, že nový systém do budoucna přinese větší efektivitu systému, protože "bude odrážet to, jak dynamicky se vyvíjí trh".

Podle Jana Amose Havelky to byly ale právě dodatečné podmínky, které si kladl Andrej Babiš už jako ministr financí, co v tuzemsku brzdí zamýšlenou investici General Electric do vývoje nových turbovrtulových leteckých motorů či vznik testovacího centra BMW pro samořiditelná auta.

Babiš jako podnikatel

O tom, že GE Aviation s investicí za 400 milionů dolarů do Česka přijde, se píše od roku 2016, pořád však není jasné, kde by případně nový závod měl stát.

Pro jinou plánovanou investici za 250 milionů eur do zkušebního centra u Sokolova chce další investor pobídku ve výši 480 milionů korun. Vláda zatím s BMW letos v dubnu uzavřela jen memorandum o pobídce a chce dále jednat.

"Babiš vršil podmínky, požadoval další nové informace. Začal se v tom vyžívat jako podnikatel, ne jako politik. A takto by to bylo u každého jednoho případu a investora," myslí si Havelka.

Příslib investiční pobídky od státu získalo jen za letošních prvních šest měsíců 51 projektů, výše pobídek dosáhla celkem 7,2 miliardy korun (o téměř miliardu více než vloni). Většina pobídek šla na výrobní projekty.

Pobídky mají obvykle podobu přímé podpory investiční akce až do výše až deseti procent nákladů, slev na dani z příjmů, hmotné podpory vytváření nových pracovních míst a podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky