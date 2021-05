Babiš mlčí, šéfové tajných služeb se nedostali ke slovu. Poslanci nedokončili debatu o Hamáčkovi

Poslanci dnes nedokončili debatu o zrušené cestě vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy. Za zavřenými dveřmi jednali asi hodinu a půl.

Jednání prosadila opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) v souvislosti s informací serveru Seznam Zprávy, že Hamáček chtěl v Rusku vyměnit informace související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích na Zlínsku za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V a za uspořádání summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Hamáček to popírá.

Za zavřenými dveřmi Sněmovna jednala asi hodinu a půl bez výsledku. Poslanci se opět sejdou ve středu ráno, kdy by mohli začít schvalovat návrh nového stavebního zákona.

Diskuse podle předsedy poslanců KDU-ČSL Jana Bartoška přerostla ve vzájemné osočování, podle Hamáčka byla korektní. Kdy bude jednání o cestě pokračovat, není jasné. Podle poslankyně Jany Černochové (ODS) nevystoupili ani pozvaní ředitelé všech tří tajných služeb Jan Beroun, Marek Šimandl a Michal Koudelka, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a policejní prezident Jan Švejdar.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) novinářům řekl, že ho přístup opozice zklamal. Souvisle podle něho vystoupil jen Hamáček, mluvil podle něho konstruktivně, pak následovaly krátké faktické poznámky. „O vysvětlení nikdo nestál,“ uvedl Vondráček. „Třeba Pavel Zeman jel z Brna, aby si tam na pár minut sedl a zase mohl odejít,“ podotkl. Záležitostí by se podle předsedy Sněmovny měly zabývat spíše výbory.

„Vystoupení byla spíš politickou přehlídkou současné pravicové opozice, která z toho chtěla udělat téma, a bohužel argumenty, které používali, byly spíš k smíchu než k vážnému zamyšlení,“ řekl ČTK předseda KSČM Vojtěch Filip. Kluby ODS a KDU-ČSL si podle něho vzaly přestávky a jednací den tím skončil.

„Mimořádný bod byl přerušen, protože schůze začala probíhat víceméně vzájemným osočováním a úplně se to vymklo z nějaké smysluplné diskuse,“ řekl novinářům Bartošek. Premiér Andrej Babiš podle něho v podstatě vůbec nevystoupil, mluvil jen Hamáček. Na řadu řečníků se podle Bartoška nedostalo kvůli tomu, že debata přestala mít smysl.

„Žádné osobní útoky nepadaly,“ řekl Hamáček Blesk Zprávám. Ve vystoupení, jak uvedl, podrobně popsal okolnosti případu Vrbětice. „Jsem přesvědčen, že jsem schopen ty věci vysvětlit,“ dodal. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka řekl Aktuálně.cz, že nezaznamenal žádné zásadní informace, které by pro něho znamenaly vysvětlení Hamáčkovy plánované cesty.

Premiér Babiš nechtěl jednání komentovat. V souvislosti s ukončením jednacího dne Sněmovna nevolila čtveřici členů Rady České televize, jak měla v podvečer v plánu.

Nejvyšší státní zástupce: „Styděl jsem se.“

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se styděl za to, jakým způsobem dnešní jednání Sněmovny probíhalo, a za způsob komunikace. Novinářům to řekl poté, co poslanci nedokončili debatu o zrušené cestě vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy. Zeman byl na jednání pozván, ke slovu se ale nedostal.

„Styděl jsem se za to, jak to probíhalo, za ten způsob komunikace. Bylo mi líto lidí, kteří od roku 2014 vyšetřují tuto trestnou činnost. Strávili na tom hodiny, týdny, měsíce času, dospěli jsme k nějakému řešení. Místo toho, aby se jim dostalo poděkování, a teď nehovořím o sobě, ale o policii, BIS, příslušném dozorovém státním zástupci, tak jsem byl přítomen nejapnému a nedůstojnému divadlu,“ řekl Zeman.

Na dotaz, zda by byl ochoten znovu dorazit na jednání Sněmovny k této záležitosti, uvedl, že o tom bude hodně přemýšlet. „Poněvadž jsem se opravdu dneska styděl. Za všechny lidi, kteří na kauze pracovali,“ dodal.

„Ta kauza je věc, na kterou bychom měli být hrdí. Zvládli jsme to,“ řekl. Mínil jak orgány činné v trestním řízení, tak zpravodajské služby. „Zároveň mohu říci, že jsem byl i pyšný na Českou republiku, jakým způsobem se postavila za celou kauzu, jakým způsobem ji vyřešila a myslím si, že u tohoto postoje bychom měli zůstat,“ uvedl šéf žalobců.

Zeman také zopakoval své dopolední vyjádření pro ČTK, že při schůzce s Hamáčkem nenabyl dojmu, že by chtěl Hamáček kauzu Vrbětice jakýmkoliv způsobem utlumit nebo ukončit. „Od samého počátku tvrdím, že je pouze jedna vyšetřovací verze a že nelze vyloučit, že trestní řízení skončí odložením věci. Pokud se nám nepodaří oba podezřelé vyslechnout nebo zajistit jejich přítomnost. Takový je zákonný postup,“ doplnil k tomu Zeman pro ČTK.

Zeman dopoledne také sdělil, že se zúčastnil celkem tří schůzek na téma Vrbětic a že na schůzce ve čtvrtek 15. dubna nebyl od začátku. „Dorazil jsem až později, kolem půl desáté večer. V době, kdy jsem na schůzku dorazil, bylo jasné, že se žádná cesta do Ruska neuskuteční. Tuto věc jsem tedy považoval za vyřešenou,“ popsal.