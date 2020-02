Odkud přišli záhadní dlouholebí, nad jejichž lebkami kroutí vědci hlavou?

MAGAZÍN - Magazín autor: Renata Petříčková

Výrazně protáhlé lebky v archeologických nálezech jsou stále záhadou. Vědci sice tvrdí, že jde o deformované lidské lebky kultur, které z různých rituálních důvodů utahovaly a upravovaly lebky malých dětí. Ale například lebky z perského Paracasu vykazují částečně odlišné DNA než, je to běžné.

V roce 1928 archeolog Julio Tello objevil v Peru naleziště asi 90 lebek a ředitel tamního muzea dnes tvrdí, že analýzy genetického kódu ukazují na několik mutací, které dosud nebyly zjištěny u žádného člověka nebo zvířete. Teorie o uvazování lebky nebo o hydrocefalu (hromadění mozkomíšního moku - vodnatelnosti mozku) tedy zřejmě - alespoň v tomto případě - trochu pokulhávají.

Lebky jsou navíc tak moc protáhlé (mají objem až 2,5krát větší než běžná lidská lebka), že ani z biologického hlediska není možné běžnou lidskou lebku zvětšit do takových rozměrů.

Nálezy z Paracasu jsou na světě zatím největší, ale podobně deformované lebky se nachází i ve střední Asii, Rusku, v Mexiku nebo na Maltě a ostrově Gozo. Právě v blízkosti obou ostrovů se pod hladinou moře stále ještě nachází mnoho neprozkoumaného z dob megalitické kultury, která tu byla už před 2500 lety před n. l., za časů Féničanů.

Dlouholebé známe i jako typickou podobu egyptských králů na malbách v pyramidách. Král Achnaton, jeho žena Nefertiti i jejich potomci měli stejnou stavbu hlavy.

Stejný tvar lebky kopírují i sochy na Velikonočních ostrovech. A například i ve vykopávkách pod vatikánskou knihovnou byly objeveny lebky tohoto tvaru.

Jsou tu dodnes?

Přímo někoho dlouholebého již dnes nejspíše nepotkáte, ale vědci se zabývali stavbou fontanel a lebky jako takové a zjistili jisté odlišnosti, které se dodnes u některých lidí objevují. Nejde ani tak o velikost lebky, ale o systém postavení kostí v lebce.

Takoví lidé, ale s normální velikostí hlavy, se vyskytují na různých místech, ve Spojených státech, Portugalsku, ale také v Káhiře. Což může být zajímavé, ale vzhledem k tomu, jak dnes lidé migrují, nelze tyto informace brát jako důkaz toho, že dlouholebí stále existují.

Existuje několik teorií, kde se dlouholebí lidé vzali.

Legendy o obrech a bozích

Že tu byly dávné civilizace ještě před dobou ledovou, je zcela zřejmé dle archeologických výzkumů. Historie lidstva tak je mnohem zajímavější a barvitější, než si myslíme. Je tak potřeba vzít v potaz, že mimo nás tu mohly žít i jiné druhy lidí, zkazky o obrech a bozích nemusí být založeny na pouhé fantazii.

Prvotně šlo o "bohy sestoupené z nebes", jejichž délka života byla desítky tisíc let, je to možné? Archeologové v oblasti Babylonu nalezli jakýsi seznam (Sumerský královský seznam), což je seznam božských vládců vládnoucích 20 – 30 tisíc let. Dodnes nepotvrzeno.

Legendy o vládnoucí elitě

Jiné teorie tvrdí, že jde o velmi starou rasu pocházející ze Země (byť třeba s "mimozemskou krví"), která v různých časových osách ovlivňuje světový řád a zásadní světové události, žijící na utajených místech dodnes. Spekuluje se o různých podzemních městech, kdy třeba legenda o Atlantidě by mohla být jednou z nich. Jak víme, opět, dodnes nepotvrzeno.

Nezbývá než čekat, nenajdou-li se přímější důkazy vysvětlující původ dlouholebých. Nebo dokud se dlouholebí na Zemi znovu nevrátí. Jisté je jen jedno. Vysvětlení o násilném vyvazování hlav nebo vodnatelnosti – je prostě zoufale málo.