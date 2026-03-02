Asociace: Dvě letadla vypravená do Ománu vyjdou na 20 milionů Kč, zaplatí je CK
2. 3. 2026 – 16:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dvě letadla, která dnes vyzvednou kvůli situaci na Blízkém východě z Ománu první Čechy, zaplatí cestovní kanceláře (CK) Čedok, Fischer a Exim Tours.
Dva lety budou stát zhruba 20 milionů korun. ČTK to dnes řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jan Papež. CK Fischer a Exim Tours sdružuje skupina DER Touristik CZ.
"Dvě letadla, která letí do Ománu, neplatí ministerstvo zahraničních věci, ani daňoví poplatníci, letadla platí cestovní kanceláře," řekl Papež. Podle něj si CK samy zajistí i svoz cestujících. "CK přesně vědí, kde mají své klienty a jak si je mají na letiště dopravit," řekl. Jeden let podle Papeže vyjde zhruba na devět milionů korun, oba lety i s dalšími náklady budou stát 20 milionů.
Dostat cestující do samotných letadel z různých míst v zemi podle Papeže složité není. Složité je sehnat peníze a povolení k přistání, uvedl. Cestovním kancelářím vypravení letadel nikdo neproplatí, jelikož se jedná o zásah vyšší moci, řekl Papež. CK podle něj letadla vypravila nad rámec svých povinností.
Cestovní kanceláře zajistí svoz lidí i ve chvíli, kdy budou obnovené lety ze Spojených arabských emirátů. Týká se to ale pouze klientů kanceláří, ostatní lidé si dopravu na letiště musí zajistit sami, uvedl Papež.
První dva lety Smartwings z Ománu by měly na pražském ruzyňském letišti přistát dnes pozdě večer. Přepravit mají dohromady zhruba 400 lidí. Společnost podle dnešního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) pošle i následně tolik letadel, kolik bude třeba.
Pro Čechy se dnes vypravují také armádní letouny. Airbus by měl do egyptského Šarm aš-Šajchu doletět v 19:00, o hodinu později by měl odletět zpět do Česka. Casa by měla do Egypta doletět ve 22:30. Druhý menší airbus s kapacitou 42 osob odletí z ČR do Jordánska v 17:00. V jordánském Ammánu má přistát ve 23:00 a o hodinu později poletí zpět.
Spojené státy a Izrael zahájily v sobotu rozsáhlý útok na cíle Íránu. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu. Ty se kromě Kuvajtu nacházejí také ve Spojených arabských emirátech, v Saúdské Arábii, Bahrajnu, Kataru a Jordánsku. V ohroženém regionu je podle systému dobrovolných registrací Drozd asi 6700 Čechů. V řadě zemí je uzavřený letecký prostor.