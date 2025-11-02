Užijte si nákupní explozi: tyhle slevy v Tescu vás vystřelí ze židle
2. 11. 2025 – 13:09 | Magazín | Anna Pecena
Od středy 29. října do úterý 4. listopadu nabízí řetězec Tesco doslova výprodejové bomby – potraviny, domácí potřeby i plyšové hračky zlevněné tak razantně, že váš nákupní vozík na chvíli zapomene na rozumné limity. V článku najdete výběr těch nejpřitažlivějších slev – ale pozor, zásoby se rychle vymačkají.
Vybrané potraviny, které stojí za to
V letáku najdete například jogurt smetanový Florian Olma (150 g) za 9,90 Kč. Banány (1 kg) za 21,90 Kč – cena, která potěší každého, kdo chce nakoupit ovoce výhodně. Vepřová kýta bez kosti za 89,90 Kč/kg, jeden z těch masových úlovků, které se rychle vyprodají. Přírodní voda Magnesia (1,5 l) za 14,90 Kč, základ, kde ušetřit není ostuda.
Tyto ceny představují reálnou příležitost pro domácnosti, které chtějí zásobit ledničku a spíž za příznivou cenu. Pokud máte cestu do prodejny, doporučuji nesahat pouze po základních věcech, ale dávat pozor i na slevy, které se objeví jen krátce.
Domácnost, hygiena a „něco navíc“
Akce v letáku se netýkají pouze běžných potravin. Toaletní papír 2-vrstvý značky Springforce je za 39,90 Kč – skvělá cena pro domácnost. Čisticí prostředek Savo Original za 64,90 Kč patří mezi položky, kde může ušetřit i ten, kdo běžně sleduje drogerii. A pokud chcete udělat radost nebo se připravit na dárkovou sezónu – mandle Tesco za 99,90 Kč jsou tím „něco navíc“.
Počítejte s tím, že zásoby u těchto položek mohou být omezené. Doporučuji navštívit prodejnu co nejdříve, ideálně na začátku platnosti akce, abyste měli skutečný výběr. U běžných domácích položek platí: nenecháte se chytit na cenu, která už předtím bývala běžná – porovnejte, jestli jde opravdu o slevu.
Hračky, výbava pro děti a tip navíc
Leták zahrnuje i zajímavé kousky mimo potraviny – například LEGO sada Disney 43249 Stitch za 1 199 Kč. A pro rodiče milovníky sladkého: Kinder Surprise Maxi vajíčko 100 g za 119,90 Kč. Pokud máte v plánu nakoupit i pro děti nebo připravit menší dárek, právě takové položky mohou být překvapivě výhodné.
Nakupování v akci může být zábavné, ale vyžaduje trochu strategie. Sledujte, jak jsou jednotlivé ceny ve vašem okolí běžné – nechcete se nechat nachytat na „slevu“, která ve skutečnosti žádná není.
Pokud sjedete do prodejny s plánem a trochu taktizujete, můžete z letáku Tesca vytěžit opravdu slušné ceny. Zapište si hlavní položky, vyrazte hned na začátku akce a zásobte se výhodně na nadcházející týdny.