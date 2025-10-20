ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády, začali kapitolou financí
20. 10. 2025 – 12:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve Sněmovně začalo vyjednávání ANO, SPD a Motoristů o programu vlády sestavované předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.
Prvním tématem jsou finance, projednat dnes zástupci stran mají i oblasti průmyslu a obrany. Debata o programu má trvat do konce pracovního týdne, kdy chtějí vyjednavači po uzavření všech kapitol komentovat programové dohody.
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová dnes při příchodu na schůzku novinářům řekla, že očekává věcnou a korektní debatu, podrobnosti komentovat nechtěla. "Já mám ke všem věcem, které se týkají agendy financí, protože tím dneska začínáme, máme celou řadu argumentů, ale nebudu je vzkazovat přes média," uvedla.
Schůzky se za ANO vedle Schillerové účastní místopředseda hnutí Karel Havlíček. Za SPD vyjednává šéf strany Tomio Okamura, místopředseda Radim Fiala či ekonomka Markéta Šichtařová, která na kandidátce SPD kandidovala za Svobodné. Motoristé vyslali předsedu sněmovního klubu Borise Šťastného a ekonoma Vladimíra Pikoru.
Podle dosavadní dohody má mít v kabinetu ANO devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři. Personální nominace chce Babiš oznámit po dohodě na programu, asi v půli listopadu. Především aspiranti Motoristů přitom čelí kritice.
Vznikající koalice chce jako první změnit sociální odvody pro živnostníky. Podle Schillerové se na tom shodují všechny subjekty. Změna by měla platit od ledna, strany ji proto předloží jako poslanecký návrh. Kdyby návrh nestihl projít legislativním procesem, bude obsahovat zpětnou účinnost k začátku ledna, živnostníci by tak podle Schillerové měli ušetřit minimálně 1715 korun měsíčně. Rozdílné názory mají strany například na obnovení elektronické evidence tržeb, jak plánuje ANO.