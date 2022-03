Ani osmý pokus zavraždit nenáviděnou hlavu státu se nepovedl

Královna Viktorie vydržela na britském trůnu téměř 64 let, třebaže na ni bylo spácháno osm atentátů. Ten poslední přesně před 140 lety.

„Babička Evropy“ Viktorie (1819-1901) nastoupila na trůn jako osmnáctiletá v červnu 1837 (korunována byla o rok později) a zůstala na něm až do své smrti, tedy 63 let a sedm měsíců, přesněji řečeno 23 226 dnů, 16 hodin a 23 minut. Do té doby rekordně dlouhou dobu vlády britského panovníka překonala až v září 2015 současná královna a Viktoriina prapravnučka Alžběta II.

Na rozdíl od ní ale měla Viktorie párkrát namále: Přežila osm atentátů, byť nebyly většinou politicky motivované. V případě útočníků šlo zpravidla o pomatence.

Sedm neúspěšných útoků

Poprvé na Viktorii vystřelil v červnu 1840 Edward Oxford. Netrefil se, byl zadržen, shledán vinným, ale nepříčetným, strávil 24 let v blázinci a následně byl deportován do Austrálie. Devětadvacátého května 1842 selhala při pokusu o atentát zbraň Johnu Francisovi, jemuž se ale podařilo utéct. Hned druhý den to John Francis zkusil znovu, tentokrát ale netrefil. Byl odsouzen k oběšení a rozčtvrcení, ale královna mu trest změnila na doživotní vyhnanství. Pět týdnů nato selhala zbraň při pokusu o atentát Johnu Williamu Beanovi, který vyfasoval 18 měsíců nucených prací.

Nezaměstnaný zedník William Hamilton střílel na královnu v červnu 1849 z pistole nabité pouze střelným prachem. Neměl v úmyslu panovnici zabít, ale chtěl se jen dostat do vězení, protože usoudil, že mu tam bude lépe než v bídě na svobodě. Strávil sedm let ve vězeňské kolonii na Gibraltaru. Duševně vyšinutý důstojník ve výslužbě Robert Pate praštil královnu jedoucí v otevřeném kočáru v červnu 1850 holí do hlavy a strávil sedm let v trestanecké kolonii v Tasmánii. Královna to odnesla s monoklem a dlužno podotknout, že to byl jediný útok, který se vlastně v jistém smyslu podařil.

Sedmý atentát se chystal spáchat Arthur O'Connor v únoru 1872, ale byl zneškodněn dřív, než vůbec stihl vystřelit. Podle svých slov chtěl královnu jen postrašit, aby propustila irské politické vězně. Byl odsouzen k ročnímu vězení a 20 ranám holí, a nakonec byl vyhoštěn do Austrálie.

Osmý a poslední pokus o zavraždění královny

Osmý pokus z 2. března 1882 byl poslední, zbývajících necelých 20 let do královniny smrti už atentátníci nechali Viktorii na pokoji.

Onen osudný den přijela královna z Londýna vlakem do Windsoru a opouštěla v kočáru nádraží směrem k hradu. Později vzpomínala, že zaslechla zvuk připomínající výbuch, ovšem domnívala se, že vychází z lokomotivy. Pak spatřila dav lidí, kteří pronásledovali nějakého muže, dostihli jej a bušili do něj deštníky. Následně byl zadržen policií.

Šlo o psychicky narušeného osmadvacetiletého Skota Rodericka Macleana. Politické cíle neměl, jen se domníval, že se proti němu všichni lidé spikli, a nabyl dojmu, že si na někom musí svou frustraci vybít. Onou poslední kapkou prý byla uštěpačná odpověď na některé jeho básně, které předtím zaslal královně poštou.

Jeho výstřel z revolveru Viktorii minul, i když se objevily i zprávy, že ve zbrani nebyly ostré náboje. Mladík, který atentátníka zneškodnil deštníkem, byl jistý Gordon Chesney Wilson, žák prestižní školy v Etonu. Královna si jej pozvala na hrad Windsor, aby mu osobně poděkovala, a není bez zajímavosti, že se Wilson oženil s tetou pozdějšího britského premiéra Winstona Churchilla.

Roderick Maclean byl už dva roky před činem uznán nepříčetným a léčil se v blázinci. Také soud na základě dobrozdání lékařů dospěl k názoru, že pachatel nebyl schopen posoudit důsledky svého činu, a poslal jen na zbytek života do ústavu pro choromyslné Broadmoor.

Viktorie zemřela v lednu 1901, její zachránce Gordon Wilson padl v roce 1914 na začátku první světové války. Neúspěšný atentátník Roderick Edward Maclean je nakonec oba přežil: Zemřel 8. června 1921.