Američany vyslal na Měsíc Hitlerův konstruktér

- Magazín - 0

V naší zemi stojí tisíce objektů z opevnění budovaného před druhou světovou válkou. Mnohdy je už ani nevnímáme. Některé části opevnění se již několik let postupně dostávají z držení státu do rukou občanů. Co si s "řopíky" a dalšími bunkry počít? Fantazii by se neměly klást meze. více