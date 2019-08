Američanům se před šampionátem rozpadl Dream Team

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Po dlouhých 37 letech nastoupí v neděli Češi na mistrovství světa v basketbalu. Na úvod vyfasovali nejtěžšího možného soupeře, kterým je výběr USA. Ten však do Číny přijede bez řady světových hvězd.

Není pochyb o tom, že Američané budou znovu hlavním favoritem. Nic na tom nemění ani fakt, že v přípravě padli s Austrálií a prohráli po dlouhých třinácti letech. Tým USA zvítězil na mistrovství světa 2010 v Turecku i před čtyřmi lety ve Španělsku. V Číně bude útočit na zlatý hattrick, přestože slavný kouč Gregg Popovich před šampionátem musel přijímat jednu omluvenku za druhou.

Už dlouho dopředu se z turnaje omluvil jeden z nejlepších sportovců všech dob LeBron James, který má za sebou premiérovou sezonu v Los Angeles Lakers. Po jejím konci začal čtyřiatřicetiletý "King James" léčit bolavá třísla a navíc se vrhl na dráhu filmového herce. Vydal se ve stopách Michaela Jordana, jenž si zahrál ve filmu Space Jam, a stane se hlavní hvězdou druhého dílu. "Opravdu mě to zasáhlo. Je to neskutečné, jsem za to fakt vděčný," oznámil, když se o nabídce dozvěděl. Mistrovství světa šlo už v tu dobu stranou.

Další omluvenky

Stavitelé amerického týmu však ze svých plánů museli vyškrtnout i další známá jména. Své NE jim vyslal i nový Jamesův spoluhráč z Lakers Anthony Davis, který v lednu odmítl v New Orleans smlouvu na 240 milionů dolarů. Účastník minulého šampionátu byl i v letošní nominaci, nakonec si ale všechno rozmyslel a vzkázal: "Chci se připravit na další sezonu."

Do předběžné nominace se dostal také držitel ceny NBA pro nejužitečnějšího hráče (MVP NBA) roku 2018 James Harden. Ovšem ani populární vousáč se v Číně neobjeví. Třicetiletý olympijský šampion z Londýna totiž s Houstonem stále marně útočí na vítězství v nejlepší basketbalové soutěži na světě. Cítí však, že po příchodu Russella Westbrooka je s Rockets vysněné metě o kousek blíž. Proto dal přednost přípravě na nový ročník, stejně jako jednička posledního draftu Zion Williamson či jeden z nejlepších hráčů současnosti Steph Curry z Golden State, který byl u obou předešlých titulů. Tentokrát ale jeho omluvenka přišla už v červnu.

Otazníky dlouho visely nad případným startem Kawhiho Leonarda, který dovedl Toronto k letošnímu titulu v NBA a následně zamířil do Los Angeles Clippers. Ani on se však v Číně nakonec neobjeví. Kvůli zranění se akce nezúčastní také Kevin Durant, jenž je mimo hru minimálně do března příštího roku, Bradley Beal každým dnem očekává příchod potomka a omluvenku zaslal i Damian Lillard, který odehrál parádní sezonu v Portlandu.

Miliarda fanoušků

Důvodů, proč ředitel amerického týmu Jerry Colangelo přišel o tolik hvězd, je více. Turnaj končí až 15. září, tedy necelé tři týdny před startem NBA, a hráči se také mohou obávat zranění. Příští rok jsou navíc olympijské hry, kam ti nejlepší z nejlepších už pojedou. Colangelo přesto zůstává klidný. "Pro nás to není nic nového. Máme k dispozici fůry talentovaných hráčů," hlásí. Jejich sílu už brzy pocítí Satoranský a spol., kteří se o postup ze skupiny utkají ještě s Tureckem a Japonskem.

Mimochodem, Tomáš Satoranský je v českém týmu jediným hráčem v NBA. V létě se dohodl na přestupu do Chicago Bulls, kde si během tří let vydělá třicet milionů dolarů, tedy přes 670 milionů korun. Zároveň se stane nejlépe vydělávajícím českým sportovcem.

Úvodní zápas proti USA čeští basketbalisté odehrají v neděli odpoledne v Šanghaji a předpokládá se, že tento duel bude sledovat miliarda diváků na celé planetě. A všichni očekávají jediné – drtivou výhru B týmu Američanů. Cokoliv jiného by se rovnalo zázraku.