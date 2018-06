Američané dráždí Čínu: Zveřejněte počet obětí masakru z roku 1989

Americký prezident je odhodlán vést obchodní válku všech proti všem. Jeho heslo 'vraťme Americe její velikost' by ale nemělo znamenat 'vraťme Ameriku do roku 1929', prohlásil výstižně republikánský senátor Ben Sasse. více

- Magazín - 0

Zprvu to vypadalo, že se Rusko střelí do nohy. Chtělo být trendy a chystalo se také bojovat proti fake news, neboli falešným zprávám. Příslušný zákon se však v ruském parlamentu zadrhl: Kreml se vzpamatoval, couvl a postavil se nakonec proti. Bylo by to koneckonců z jeho strany popření sama sebe. více