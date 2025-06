Američané chtějí vědět, co o nich píšete na internetu - a budou to prověřovat

Před cestou do Spojených států musí žadatelé o víza nově počítat s tím, že úřady budou zkoumat i jejich působení na sociálních sítích. Tuto skutečnost opět připomnělo americké velvyslanectví v Londýně prostřednictvím příspěvku na síti X (dříve Twitter), kde zveřejnilo návod pro uchazeče o víza – včetně požadavku na seznam jejich účtů na sociálních platformách.

Jde o jasný zásah do soukromí, kdy se potvrzuje, že přístup americké strany hodlá prověřovat vaše názory, postoje a loajalitu současné vládní garnituře ve Washingtonu. Z pohledu amerických úřadů o preventivní bezpečnostní opatření, ovšem z nedávných případů, kdy byl kupříkladu na letišti v USA vrácen student z Norska kvůli vtipnému obrázku s viceprezidentem JD Vancem, se potvrzuje, že jde spíše o ideologickou lustraci. Samozřejmě se Spojené státy brání, že to bylo kvůli použití drog, nicméně jak ukázaly jiné případy, toto obvinění slouží jako univerzální záminka k vrácení či dokonce uvěznění.

Při vyplňování vízového formuláře pro návštěvnická víza typu F, M a J je žadatel povinen uvést veškeré účty, které za posledních pět let používal na platformách jako Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn nebo Reddit - a nastavit je do veřejného módu, aby byly volně přístupné. Úřady se mohou následně podívat na veřejně dostupný obsah a v některých případech mohou žádat i další vysvětlení. Třeba proč máte v telefonu fotku, která se směje viceprezidentovi.

Effective immediately, all individuals applying for an F, M, or J nonimmigrant visa are requested to adjust the privacy settings on all of their social media accounts to ‘public’ to facilitate vetting necessary to establish their identity and admissibility to the United States… pic.twitter.com/PFTg8Os2x6