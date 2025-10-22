Agáta Hanychová se nenechá okrádat: "Jsem stavební dozor a architekt v jednom"
22. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Známá influencerka zvětšuje dům a nenechá se nikým obalamutit.
Nezaměnitelná influencerka a podnikatelka Agáta Hanychová je v jednom kole, ruce plné práce, ale nevypadá to, že by se chystala zpomalit.
Nově se pustila do přestavby a rozšiřování domu. Agáta už nicméně má pár staveb, přestaveb a rekonstrukcí za sebou, takže už si radši všechno hlídá sama a odborníkům moc nevěří.
„Já jsem stavební dozor, už nepřipustím žádného architekta, protože už jsem postavila dva domy, byt a já už nikomu moc nevěřím a vím, kolik co stojí, vím, kolik stojí jaká cihla, a už se nenechám okrást. Jsem stavební dozor a architekt v jednom,“ prohlásila pro eXtra.cz.
Rozšíření už je navíc skoro hotové: „Předěláváme barák, rozšířili jsme dětské pokojíčky, protože původně jsem plánovala jedno dítě, to se trošku vymklo kontrole, mám tři, takže jsme museli zvětšit dům. Už máme podlahy, stěny, všechno hotové a teď to chci dotvořit světly,“ pochvalovala si.
Osvícení přitom dle svých slov věnovala mimořádnou pozornost: „Zvětšení prostoru stálo milion, ale teď už chci jen světla, nějaká odolná, přece jenom, já nejsem matka, která by dětem zakazovala si vzít do pokoje míč, takže potřebuji světla, která jsou odolná. Světla vytváří celkový dojem, jak tam dětem bude příjemně, a je důležité, aby měly správné světlo na učení a na usínání, ale nepotřebuji mít světla za statisíce,“ prozradila.
Na děti Agáta vůbec myslí, jak to jen jde. Nedávno se plácla přes kapsu a za 11 milionů dala do kupy byt v Dejvicích, který jednou bude patřit potomkům. Nyní slouží jako studentská kolej.
„Hrozně se nám to povedlo, žijí tam čtyři lidi, kteří se předtím neznali, a vznikla hrozně hezká parta. Mám s nimi jednou za dva měsíce schůzky, jestli něco nepotřebují, teď jsem jim dala odšťavňovač a lux, hrozně dobře to tam funguje. Kdybych měla peníze, tak si hrozně ráda koupím další, ale nemám,“ smála se Agáta.