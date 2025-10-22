Listopad rozhodne o květech příštího léta: jak teď správně zazimovat hortenzie
22. 10. 2025 – 7:07 | Magazín | Natálie Kozak
Ještě než se podzim definitivně promění v zimu, čeká na zahradě jeden z nejdůležitějších úkolů- příprava hortenzií. Právě teď, do poloviny listopadu, nastává chvíle, kdy můžete rozhodnout o tom, jak budou vaše keře vypadat příští rok. Pokud jim dopřejete trochu péče, odmění se obřími květy, které budou v létě zářit barvami.
Hortenzie nejsou všechny stejné: stromková, latnatá (paniculata) i velkolistá mají odlišné potřeby. Každý druh má svůj rytmus, takže čím lépe ho pochopíte, tím víc síly rostlina nasbírá na příští sezónu.
1. Ochrana před škůdci a chorobami
Než se pustíte do čehokoliv dalšího, dopřejte hortenziím očistnou kúru. Postříkejte keře i půdu kolem nich přípravkem proti škůdcům, například 3% Bordeauxskou směsí. Tento krok funguje jako prevence: rostlina tak na jaře neoslabí pod náporem probuzeného hmyzu ani plísní.
2. Podzimní výživa pro silné kořeny
Hnojení před zimou má úplně jiný cíl než to jarní, protože nejde o růst, ale o odolnost. Použijte hnojivo s obsahem draslíku a fosforu, které posílí kořenový systém. Vyhněte se dusíku a popelu, ten by zvýšil zásaditost půdy a rostlina by místo zimního spánku začala znovu růst.
3. Citlivé prořezávání
Každý druh hortenzie potřebuje jiný přístup:
Velkolistá hortenzie- prořezávejte opatrně a včas. Odstraňte jen odkvetlé a dvouleté výhony, které už neponesou květy. Zastřihujte až k prvním poupatům a vynechejte loňské výhonky, právě ty rozkvetou příští rok.
Stromková hortenzie- seřízněte větve starší než čtyři roky a také ty, které nikdy nekvetly nebo jsou poškozené. Hlavní výhonky zkraťte přibližně na dva páry silných pupenů.
Latnatá hortenzie- odstraňte suché a poškozené výhonky, zbytky květenství a větvičky rostoucí dovnitř keře.
4. Mulčování: přikrývka proti chladu
Kořenový systém hortenzií je citlivý na mráz. Kolem kmene proto vytvořte asi 15 centimetrů vysokou vrstvu mulče. Ideální je směs nížinné rašeliny a jehličí, případně můžete použít kompost nebo zahradní zeminu.
5. Zimní kabát pro choulostivé druhy
Latnaté a stromkové hortenzie zvládnou zimu i bez přikrývky, velkolisté ale potřebují ochranu. Odstraňte z nich listy, svažte větve k sobě a obalte keř dvěma vrstvami bílého netkaného textilu (spunbondu). Ten převažte provázkem, kolem vytvořte rám z pletiva a vnitřek vyplňte suchým listím. Navrch položte nepromokavý materiál, například plachtu.
Na jaře postupujte opačně- kryt sundávejte pomalu, po částech, aby se rostlina mohla přirozeně aklimatizovat.
Zahradnický tip na závěr
Hortenzie milují klid. Po poslední podzimní péči už je nechte být, tak žádné přesazování ani zalévání. Až se na jaře probudí, poznáte, že vaše trpělivost se vyplatila: poupata budou větší, listy sytější a barvy intenzivnější.