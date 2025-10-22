Krutá rána pro Heřmánkovu manželku: Vyhazov od tchyně!
22. 10. 2025 – 6:31 | Magazín | Jana Strážníková
Manželka Karla Heřmánka mladšího už se pomalu začíná poohlížet po jiné práci.
Sympatická herečka Nikol Kouklová nemá v poslední době úplně nejlepší období. A to se ještě dopouštíme velmi intenzivního eufemismu.
Gurmáni české společenské scény si jistě vzpomenou na aférku kolem nevěry jejího manžela Karla Heřmánka mladšího, který si našel ukrajinskou milenku.
V tu dobu se ve vzduchu ještě vznášely spekulace, že se dvojice ještě pokusí vztah urovnat. To se ale podle všeho nestalo a pár spolu už údajně nežije.
A postupné odstraňování ze života pokračuje: Karlova matka Hana Heřmánková k Nikol zřejmě žádnou oslnivou láskou neplane – však se šušká, že si daleko lépe rozuměla právě s Karlovou ukrajinskou milenkou.
Nikol si tak z tchynina rozhodnutí vyslechla nepříjemnou zprávu: Funkce PR manažerky v Heřmánkovic rodinném Divadle Bez zábradlí už jí nepatří. V divadle sice stále ještě hraje, ale to se prý také nejspíš změní.
„Když si Karel někdy před rokem a půl začal v Brémách s ukrajinskou herečkou Alinou Katrečko a přivedl ji do Prahy, už tehdy se paní Heřmánková rozhodla, že Nikol musí z divadla postupně zmizet,“ tvrdí nejmenovaný zdroj pro magazín Aha!
Odstranění rudovlasé herečky z divadla bylo v plánu dlouhou dobu, tvrdí zdroj. Teď se ale naskytla příležitost: „Nikol už jenom hraje, ale to určitě také postupně skončí. A je si toho zřejmě vědoma, protože už začala pracovat pro jiné projekty.“