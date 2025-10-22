Dnes je středa 22. října 2025., Svátek má Sabina
Počasí dnes 10°C Zataženo

Krutá rána pro Heřmánkovu manželku: Vyhazov od tchyně!

22. 10. 2025 – 6:31 | Magazín | Jana Strážníková

Krutá rána pro Heřmánkovu manželku: Vyhazov od tchyně!
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Manželka Karla Heřmánka mladšího už se pomalu začíná poohlížet po jiné práci.

Sympatická herečka Nikol Kouklová nemá v poslední době úplně nejlepší období. A to se ještě dopouštíme velmi intenzivního eufemismu.

Gurmáni české společenské scény si jistě vzpomenou na aférku kolem nevěry jejího manžela Karla Heřmánka mladšího, který si našel ukrajinskou milenku. 

V tu dobu se ve vzduchu ještě vznášely spekulace, že se dvojice ještě pokusí vztah urovnat. To se ale podle všeho nestalo a pár spolu už údajně nežije.

A postupné odstraňování ze života pokračuje: Karlova matka Hana Heřmánková k Nikol zřejmě žádnou oslnivou láskou neplane – však se šušká, že si daleko lépe rozuměla právě s Karlovou ukrajinskou milenkou. 

Nikol si tak z tchynina rozhodnutí vyslechla nepříjemnou zprávu: Funkce PR manažerky v Heřmánkovic rodinném Divadle Bez zábradlí už jí nepatří. V divadle sice stále ještě hraje, ale to se prý také nejspíš změní.

„Když si Karel někdy před rokem a půl začal v Brémách s ukrajinskou herečkou Alinou Katrečko a přivedl ji do Prahy, už tehdy se paní Heřmánková rozhodla, že Nikol musí z divadla postupně zmizet,“ tvrdí nejmenovaný zdroj pro magazín Aha!

Odstranění rudovlasé herečky z divadla bylo v plánu dlouhou dobu, tvrdí zdroj. Teď se ale naskytla příležitost: „Nikol už jenom hraje, ale to určitě také postupně skončí. A je si toho zřejmě vědoma, protože už začala pracovat pro jiné projekty.“

Tagy:
rozvod rozchod milenka divadlo vyhazov herečka
Zdroje:
Extra.cz, Blesk, ahaonline.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Mimozemšťané prý ztratili zájem o Zemi. A vědci tvrdí, že je to naše vina

Následující článek

Agáta Hanychová se nenechá okrádat: "Jsem stavební dozor a architekt v jednom"

Nejnovější články