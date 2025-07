Agáta Hanychová má novou munici na Soukupa. Pod vlivem prý řídí pravidelně: "Takový člověk je nebezpečný pro všechny"

21. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

Influencerka neskrývá znepokojení z alkoholického průšvihu svého bývalého partnera.

Hned, jakmile byl podnikatel a bývalý mediální magnát Jaromír Soukup zastaven policejní hlídkou na dálnici a dechová zkouška na alkohol neukázala nulu, bylo naprosto nad slunce jasné, že Soukup své bývalce právě nabil pořádně ostrý zásobník.

Na druhou stranu se není čemu divit: Agáta Hanychová se se Soukupem dlouhodobě pře kvůli dceři, kterou chce do výhradní péče, zatímco Soukup chce zachovat péči střídavou. A jeden z nejčastějších argumentů Agáty, proč Soukup není ve stavu, ve kterém by se byl schopný náležitě postarat o dítě, je jeho údajné pití.

Když ho pak chytí napitého v autě, je jasné, že vítězoslavný výraz byste z Agátina obličeje nedostali ani zmizíkem.

Soukup se nemusí bát žádné dramatické dohry, protože nadýchal jen 0,3 promile a následný krevní test už ukázal nulu, Agáta ale samozřejmě nevynechá příležitost si rýpnout.

„Je to věc, na kterou jsem poukazovala několikrát u soudu. Zamítli mi předběžné opatření na změnu péče, kterou jsem chtěla. OSPOD to podpořil a soud pro Prahu 6 řekl, že ne a že počká na znalecký posudek, který bude třeba až za sedm měsíců. Já jsem se z toho zhroutila,“ prohlásila Agáta ve svém podcastu.

„Jaromíra chytli v jedné vinárně. Měl víno, pak přijel do další, kde měl víno, a pak nadýchal 0,3. Celé mi to přijde zvláštní. Dozvěděla jsem se to z hodně stran, že je to pravidelné, že přiveze Rózu a jde do vinárny v Dejvicích do Wine foodu a pak řídí,“ tvrdí. Prý jí to potvrdilo hned několik zdrojů.

„Když ho chytli u mě před barákem, nadýchal 0,24. Je to opakující se věc, která ale nepřiměje soudkyni, aby něco zahájila,“ kroutila hlavou.

„Když byl u soudu, kde jsem byla i já, tak tam byl na šrot. Nejenže je to hnusný vůči Róze, je to hnusný vůči všem. Když půjde ženská s kočárkem, tak takový člověk je nebezpečný pro všechny,“ přizvukovala Agátina kamarádka Ornella Koktová.

Soukup naopak tvrdí, že nepil vůbec nic: „Byl jsem si jistý, že orientační dechová zkouška ukázala chybu, proto se jí také říká orientační. Hned poté jsem se podrobil testu u lékaře odběrem krve. Test jen potvrdil to, co jsem tvrdil od začátku – že jsem pod vlivem alkoholu neřídil! Nemám problém vám ho poslat,“ hlásil pro Blesk.

Do vinárny prý opravdu zašel, pil ale jen vodu: „Škoda že za mnou nepřišli i tam. Dal bych jim napít! Ona totiž i kohoutková voda prostě líp chutná z hezké sklenice. Mohl se čas zasahujících policistů a lékařů využít lépe a hlavně tam, kde to zrovna bylo potřeba...“ uvedl podnikatel.