Další Trumpova cla dopadla na Evropu. Ta se ovšem bude během probíhající chaotické obchodní války bránit

Evropská unie v reakci na americká cla na dovoz oceli a hliníku zavede od příštího měsíce protiopatření týkající se amerického zboží v hodnotě 26 miliard eur (650 miliard Kč).

Uvedla to agentura Reuters a později ve svém oznámení potvrdila Evropská komise (EK). Ve Spojených státech začalo dnes platit 25procentní clo na veškerý dovoz oceli a hliníku. Rozhodl o něm americký prezident Donald Trump, který vyloučil výjimky.

Evropská komise okamžitě zareagovala sadou protiopatření. Zaprvé od 1. dubna znovu zavede odvetná cla na americké zboží, jako jsou motocykly, bourbon či lodě. Tato cla pocházejí z prvního Trumpova funkčního období v Bílém domě, v současnosti ale byla pozastavena. Opatření by měla mít hodnotu osm miliard eur (200 miliard Kč). Zadruhé do poloviny dubna EK předloží nový balík dodatečných protiopatření vůči americkému zboží v hodnotě 18 miliard eur (450 miliard Kč).

Pokud jde o dodatečná opatření, komise nyní podle svých slov zahájila konzultace se zainteresovanými stranami v EU a seznam navrhovaným produktů, které by mohly být zasaženy, zveřejnila na stránkách generálního ředitelství pro obchod. Jde o průmyslové produkty, mimo jiné ocelové či hliníkové, dále o textilie, kožené zboží, domácí spotřebiče, domácí nářadí, plasty či výrobky ze dřeva. Ze zemědělských produktů by mohlo jít o drůbež, hovězí maso, některé mořské plody, ořechy, vejce, mléčné výrobky, cukr a zeleninu. Konzultace by měly skončit na konci března.

"Obchodní vztahy mezi Evropskou unií a USA jsou největší na světě. Přinesly prosperitu a bezpečnost milionům lidí, obchod vytvořil miliony pracovních míst na obou stranách Atlantiku. Od dnešního rána Spojené státy uplatňují 25procentní clo na dovoz oceli a hliníku. Toto opatření nás velmi mrzí. Cla jsou daně," reagovala předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Cla jsou podle ní špatná pro podniky a ještě horší pro spotřebitele. Přinášejí nejistotu pro ekonomiku a ohrožují pracovní místa.

"Evropská unie musí jednat tak, aby chránila spotřebitele a podniky. Protiopatření, která dnes přijímáme, jsou silná, ale přiměřená. Protože Spojené státy uplatňují cla v hodnotě 28 miliard dolarů, reagujeme protiopatřeními v hodnotě 26 miliard eur. To odpovídá ekonomickému rozsahu amerických cel," dodala šéfka unijní exekutivy. První krok podle ní přijde 1. dubna, další pak 13. dubna.

"Jsme připraveni vést smysluplný dialog. Pověřila jsem eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče, aby pokračoval v jednáních s cílem nalézt se Spojenými státy lepší řešení," doplnila von der Leyenová.

Šefčovič tento týden řekl, že se americká administrativa nesnaží zapojit do jednání s Evropskou unií o odvrácení cel. "Cestoval jsem minulý měsíc do USA a hledal konstruktivní dialog, abych se vyhnul zbytečné bolesti, kterou představují určitá opatření a protiopatření," řekl tehdy novinářům Šefčovič. "Společně jsme identifikovali několik oblastí, které by nám umožnily pokročit kupředu k vzájemnému prospěchu. Nakonec ale, jak se říká, jedna ruka nemůže tleskat. Zdá se, že americká administrativa se nesnaží uzavřít dohodu," dodal.

Dnes eurokomisař pro obchod při tiskovém prohlášení ve Štrasburku zopakoval, že je stále připraven se Spojenými státy vyjednávat a že zavedení cel ze strany USA "hluboce lituje". "Už ve Washingtonu bylo jasné, že Evropská unie nepředstavuje problém, proto jsou tato opatření ještě více neoprávněná. Nemáme jinou možnost, než na ně odpovědět," uvedl Šefčovič.