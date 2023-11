8 důvodů, proč do vaší firmy nainstalovat chytré zámky

Použití moderních technologií, mezi něž chytrý zámek patří, může posílit dojem moderní firmy, která je otevřená inovacím a novým trendům. Ani zdaleka to však není jediná výhoda chytrého zámku. Co takový zámek vůbec umí? Co obnáší jeho instalace? A jaké další výhody tedy přináší? Shrnuli jsme vše za vás.

Láká vás představa, že už nikdy nebudete muset řešit problém se ztracenými klíči nebo vysypávat přede dveřmi celou tašku, abyste našli klíče a mohli si otevřít? I tohle může být důvod, proč se rozhodnout pro chytrý zámek – ať už pro použití ve firmách, nebo v domácnostech. Proč ještě se rozhodnout pro inteligentní bezpečnostní zámek na dveře od Assa Abloy? 100% pohodlí i zabezpečení Chytrý zámek Linus patří mezi dveřní zámky, které využívají kombinaci nejmodernějších bezpečnostních technologií. Spoléhá na dvouúrovňové ověření (kromě hesla ověřujete svou totožnost buď e-mailem, nebo telefonním číslem) a speciální typ šifrování, který se obecně označuje jako zabezpečení na úrovni bank. Správce také může snadno sledovat, kdo má ke které místnosti přístupová práva a kdykoliv je za pár vteřin změnit nebo zrušit. To je užitečné například pro sezónní pracovníky nebo dodavatele. Navíc máte možnost poskytovat míru přístupů dle potřeby – například manažerům ke všem místnostem, zatímco ostatním zaměstnancům jen k určitým prostorám. Úspora času i nákladů je znatelná. Už nikdy nebudete muset trávit čas u zámečníka přiděláváním klíčů nebo výměnou zámků, když někdo klíče ztratí. zdroj: Assaabloy Jednoduchá integrace i instalace Chytré zámky můžete snadno propojit s dalšími systémy, jako jsou bezpečnostní kamery nebo alarmy, což umožňuje komplexní monitorování a řízení bezpečnosti. Díky tomu si můžete například také zpětně prohlédnout záznamy o otevírání dveří či o pokusech o neoprávněné vniknutí. Neobávejte se ani sáhodlouhé, nákladné instalace. Linus zámek namontujete na současnou vložku zámku na vnitřní straně vašich dveří, což znamená minimální zásah do dveří plus možnost si ponechat své původní klíče a dále je používat. Zdokonalte zabezpečení svých dveří bezklíčovým dveřním zámkem Linus Yale Smart Lock, který zvýší vaši bezpečnost a zjednoduší vám život.

