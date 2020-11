Vláda požádá o prodloužení nouzového stavu do 20. prosince

Vláda žádá Poslaneckou sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav o 30 dnů do 20. prosince. Schválila to na pondělním zasedání, o návrhu by poslanci měli rozhodovat ve čtvrtek.

Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 20. listopadu. Vláda i naposledy žádala poslance, aby umožnili prodloužení o 30 dnů, zákonodárci však připustili jen posun z 3. na 20. listopadu. Na jaře platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav v Česku 66 dní od 12. března do 17. května. Pokud by tentokrát platil až do 20. prosince, jak žádá vláda, trval by nejméně o deset dnů více. Platnost nouzového stavu vyžaduje všech pět pásem opatření podle rizikového skóre v novém protiepidemickém systému (PES) ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) při páteční prezentaci systému uvedl, že bez nouzového stavu by byla opatření předvídaná tabulkou pouze doporučeními. Pod tisícovku nových případů nákazy se možná dostaneme dřív než za měsíc Pod tisíc nových případů nákazy koronavirem denně se Česko dostane dřív než v polovině prosince, myslí si ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. V neděli v Česku přibylo nejméně případů od 5. října, počet prováděných testů ale také klesá. Dušek svým vyjádřením v Radiožurnálu reagoval na nedělní vyjádření epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly, podle něhož se při zachování současných protiepidemických opatření Česko dostane pod tisíc případů denně zhruba 14. prosince. Rozhodující podle Duška bude vývoj v pracovních dnech tohoto týdne po úterním svátku, který přispěje k dalšímu snížení kontaktů, poznamenal. Data z víkendu podle něj ukazují, že se zlepšuje situace mezi seniory. V neděli přibylo nejméně případů koronaviru od 5. října, ale také se méně testuje V neděli u nás přibylo 1887 případů nákazy novým typem koronaviru. Je to nejméně od 5. října, proti minulé neděli je nárůst poloviční, proti sobotě počet případů klesl o 2312. O víkendu se ovšem zpravidla méně testuje a počet provedených testů klesal celý uplynulý týden. Mezi testovanými je ale stále přibližně čtvrtina nakažených. Od března testy prokázaly přes 460 000 případů nákazy a 6208 úmrtí. Za neděli přibylo 65 mrtvých, což je zatím nejnižší denní počet za poslední měsíc. Aktuálně je v zemi 126 602 nakažených, hospitalizováno s covidem je 7200 lidí, u 1100 z nich je stav vážný. Zpravodajství Epidemii v Česku bude nově hlídat hodný a zlý PES Šíření epidemie v Česku podle odborníků zejména v posledním týdnu zpomaluje, počty nových pozitivních testů jsou v mezitýdenním srovnání nižší. Současně ale v minulém týdnu ubylo testů. V pondělí a úterý počet testů proti předchozímu týdnu klesl o tisíce, ve zbývajících dnech týdne pak o více než 10 000. Ministerstvo zdravotnictví začalo od pondělka každý den zveřejňovat rizikové skóre, podle kterého se budou uvolňovat, nebo zpřísňovat protikoronavirová opatření. V Česku je už pátý den v řadě rizikové skóre na hodnotě 70 ze 100, což odpovídá čtvrtému stupni opatření proti covidu-19. Pokud zůstane číslo do středy pod hodnotou 75, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření, platit by mohlo od příštího pondělí. Mohlo by vás zajímat Nosit roušku je příjemnější než smrt, Klaus o tom má vlastní představu

