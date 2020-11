Epidemii v Česku bude nově hlídat hodný a zlý PES

Od 16. listopadu bude ministerstvo zdravotnictví zveřejňovat na svém webu rizikové skóre protiepidemického systému (PES). Celý systém a tabulku indexu rizika pro rozvolňování a zpřísňování opatření proti covidu-19 představil v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Hodnoty se budou počítat pro celou ČR a pro kraje, mohou být i pro nižší územní celky, pro něž se ale podle Blatného nebudou přijímat samostatná opatření. Nový systém hodnocení by měl přinést lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje. Podle čtyř epidemiologických parametrů obsahuje rizikové skóre na škále nula až sto a počítá s pěti barevně odlišenými pásmy.

Tabulka opatření podle pásem rizika ZDE, tisková zpráva s prezentací a dalšími dokumenty je TADY.

Nejmírnější je zelené do 20 bodů, druhé žluté do 40 bodů, třetí oranžové do 60 bodů, čtvrté červené do 75 bodů a páté fialové v případě vyššího skóre. Na každý stupeň jsou navázaná konkrétní opatření. Pro přechod do vyššího stupně rizika a zpřísnění opatření bude třeba číslo vyšší úrovně po dobu tří dnů, pro pokles do nižšího pak týden. V nižších rizikových pásmech lze podle Blatného uvolňovat i regionálně.

"Index nebude využíván jako robotický systém, vyhodnocení epidemické situace a nastavení opatření budou vždy provádět lidé - experti," řekl ministr. Tento tým pak podle Blatného bude vládě navrhovat doporučení pro zpřísnění nebo uvolnění opatření.

Výpočet čísla bude vycházet z reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, podílu pozitivních ze všech denních testů a počtu nakažených na 100 000 obyvatel v obecné a seniorské populaci.

Bez nouzového stavu to nepůjde

Všech pět pásem rizika podle nové tabulky vyžaduje, aby byl kvůli příslušným opatřením proti covidu-19 vyhlášen nouzový stav. Ministr Blatný novinářům řekl, že je to především kvůli tomu, že se i v nejnižších stupních rizikového indexu omezuje shromažďování. Ve čtvrtek uvedl, že bez existence nouzového stavu by byla opatření z tabulky bezcenná.

Nouzový stav kvůli koronavirovým opatřením platí v Česku od 5. října, Sněmovna naposledy připustila jeho prodloužení do 20. listopadu. Blatný v pondělí vládě navrhne požádat poslance o prodloužení o 30 dní.

Celá země je v systému hodnocení epidemie covidu-19 podle ministra Blatného v pásmu číslo čtyři. Denní hodnota ve čtvrtek je 70. Pokud bude trvat týden, ministerstvo navrhne vládě zmírnění opatření, řekl Blatný na tiskové konferenci ministerstva. "Když víme, že od středy tohoto týdne se pohybujeme na stupni číslo čtyři, pak pokud to vydrží do středy příštího týdne, tak bychom od dalšího pondělí mohli rozhodovat o rozvolnění," uvedl ministr. Opatření se při zlepšení nebo zhoršení ale automaticky nemění, rozhodnout musí vláda.