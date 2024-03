Zlatan nám vyjádřil respekt za to, co jsme předvedli, potěšilo Trpišovského

Své působení na pohárové scéně pro tuto sezonu ukončili. Za své výkony v osmifinále Evropské ligy si však fotbalisté pražské Slavie vysloužili uznání i vzhledem k tomu, že v obou zápasech proti AC Milán museli hrát dlouhý čas o deseti. Zatímco proti vyloučení El Hadjiho Malicka Dioufa na San Siru neprotestovali, červenou kartu v odvetě pro Tomáše Holeše nesli mnohem hůř, jak novinářům potvrdil trenér Jindřich Trpišovský. Toho naopak potěšilo, že Slavii pochválil vyhlášený kanonýr Zlatan Ibrahimovic.

Italský gigant přilákal do Edenu řadu známých osobností a Ibrahimovic mezi nimi nechyběl. Švédský fotbalista, který hrál i za Juventus, Barcelonu či Manchester United, právě v AC Milán loni uzavřel svoji bohatou kariéru. A po utkání pražského soupeře pochválil.

"Mluvil jsem s Florenzim i s Ibrahimovicem, svým způsobem nás litovali, že jsme museli hrát v deseti. Zlatan nám vyjádřil respekt za to, jak hrajeme a co jsme proti nim předvedli,“ uvedl Trpišovský na tiskové konferenci.

"Měli jsme aktivní vstup do zápasu, snažili jsme se hrát nátlakově. Měli jsme i gólovou šanci, ale pak přišla červená karta, která stejně jako před týdnem rozpůlila zápas. Jsem zklamaný, všichni jsme se těšili na velký fotbal, místo toho se prvních deset minut kvůli ošetření nehrálo a pak přišlo vyloučení," připomněl kouč klíčový moment.

Červenou kartu vůbec nechápal. "Tomáš Holeš ani nechtěl faulovat, jen si kryl míč a soupeř mu dal nohu pod nohu. Kouše se to hrozně těžko, hlavně mi vadí, že to zkazilo zápas. Bylo to podobné jako v Miláně, AC pak ukázal v útočných akcích velkou kvalitu,“ pokračoval slávistický trenér.

"Hodiny se připravujete v tréninku a u videa na hru 11 na 11 a pak je všechno jinak. Tohle je proti fotbalu, vůbec nechtěl faulovat, ani nešel do skluzu, jen si kryl balon. S Tomášem jsem ještě nemluvil. Musí se cítit hrozně, navíc dostane trest do příští sezony. Hrozně se na zápas těšil, a pak byl po čtvrthodině venku. Musíme mu pomoct. Nechtěl bych být v jeho kůži v tuhle chvíli," líčil Trpišovský.

Našel ale i pozitiva. "My jsme se snažili živelným fotbalem dostat nahoru a nechávali jsme jim vzadu víc prostoru. Jsem ale rád, jak se s tím tým vyrovnal. Dali jsme tři góly v deseti proti AC Milán, pozitivem je i krásná branka Matěje Juráska. Chtěli jsme ho na hřiště dát dřív, ale vzhledem k vývoji zápasu to moc nešlo. Chtěl bych strašně poděkovat za atmosféru, která byla fantastická během celého utkání. Hrát dva zápasy v deseti je frustrující, klukům to moc pomohlo. O to víc jsme zklamaní, že jsme nemohli ukázat víc při plném počtu hráčů," řekl osmačtyřicetiletý pražský rodák.

Slavia se teď už může soustředit jen na domácí soutěž a bitvu o titul. "Cítím velkou hrdost, uhráli jsme v Evropě spoustu bodů a dali i hodně gólů. Předvedli jsme řadu skvělých výkonů, nasbírali velké zkušenosti a zážitky. Poprvé v historii jsme vyhráli skupinu, podařilo se nám porazit AS Řím. To jsou velké zkušenosti hlavně pro hráče, kteří to hrají poprvé. Navázali jsme na evropské mise z minulých let, ukázali jsme kvalitu a že v týmu dřímá potenciál. Byl to dobrý rok v Evropě, teď to musíme přenést i do ligy," uzavřel Trpišovský.