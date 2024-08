Zemřela legenda akčních filmů Corey Yuen, jeho smrt rodina dva roky tajila

Režisér, herec a choreograf, který má za sebou desítky filmů a uspěl i v Hollywoodu zemřel na covid už v roce 2022, ovšem veřejnost se to dozvěděla až teď.

Corey Yuen, narozený 15. února 1951 jako Ying Gang-ming, byl klíčovou postavou hongkongské kinematografie, známý jako herec, choreograf bojových scén a režisér. Jeho kariéra začala v Peking Opera School, kde se seznámil s budoucími hvězdami jako Jackie Chan, Jet Li a Sammo Hung. Tito muži, spolu s dalšími, byli označováni jako „Sedm malých štěstí“ a hráli zásadní roli v éře hongkongského filmu od konce 70. do začátku 90. let.

Yuen původně začal jako herec a objevil se ve filmech jako Válečníci z dračí hory a Poslední kondor (Eastern Condors), kde hrál po boku hvězd jako Jackie Chan, Michelle Yeoh a Jet Li. Nicméně, jeho skutečný talent se ukázal v oblasti akční choreografie a režie.

Mezi jeho významné režisérské počiny v Asii patří Ninja in the Dragon's Den a filmy se Stephenem Chowem All for the Winner a Top Bet. S Jetem Li spolupracoval na filmech jako Legenda o bojovníkovi (Fong Sai-yuk) a jeho pokračování. Tyto filmy ho nakonec přivedly do Hollywoodu, kde se proslavil jako choreograf bojových scén. Pokud si pamatujete na Smrtonosnou zbraň 4, kde Melu Gibsonovi a Denny Gloverovi dává pořádně zabrat hongkongský zabiják v podání Jeta Li, vězte, že choreografii akčních scén dělal právě Corey Yuen.

V Hollywoodu se Yuen také podílel na choreografii akčních scén ve filmech jako Romeo musí zemřít, Polibek draka či Expendables: Postradatelní. Za hodně mu vděčí i Jason Statham, protože jeho akční nářez Kurýr, který se stal jedním z jeho nejznámějších projektů, také z hlediska akce koordinoval Yuen.

Corey Yuen byl vynikajícím tvůrcem, který zanechal nesmazatelný otisk v rámci akční kinematografie jak v Asii, tak na Západě. Jeho přínos k filmovému průmyslu je neoddiskutovatelný, i když jeho jméno mezi západními diváky není až tak známé. Akce, kterou točil ovšem už ano. Paradoxně, svět se o jeho smrti dozvěděl až s dvouletým zpožděním. V roce 2022 zemřel na COVID-19, a tato informace byla držena v tajnosti na žádost rodiny. Nakonec ji prozradil jeho kolegoa a kamarád Jackie Chan.