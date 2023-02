Zemřel španělský režisér Carlos Saura

Ve věku 91 let dnes zemřel režisér Carlos Saura. Se svými psychologickými dramaty patřil spolu s Luisem Buňuelem k nejznámějším španělským filmovým tvůrcům 20. století. Největší slávu zažil Saura, který navštívil i Českou republiku, od 60. do 80. let.

O úmrtí informovala akademie španělského filmu, která Saurovi hodlala v sobotu předat svou cenu Goya za celoživotní dílo. Deník El País informuje, že režisér, který v lednu oslavil 91. narozeniny, zemřel v Madridu kvůli respirační chorobě. Podle listu byl Saura „posledním klasikem španělské kinematografie“. Španělská filmová akademie se mu rozhodla udělit letošní cenu Goya za celoživotní dílo, kterou si měl převzít v sobotu. „Měl jsem štěstí, že jsem v životě dělal to, co jsem měl nejradši - dělal jsem režiséra ve filmu, divadle a opeře, maloval jsem a kreslil,“ prohlásil režisér v reakci na udělení ceny. Své filmy točil od druhé poloviny 50. let, největší slávu však se svou tvorbou zažil od 60. do 80. let. Jednou z jeho múz byla dcera Charlieho Chaplina Geraldine. Za Frankova režimu se ale potýkal s cenzurou. Ve svých snímcích se Saura věnoval neduhům španělské společnosti. Jeho styl popisuje deník El País jako „suchý, přímý, někdy až abstraktní“. Za celý svůj život natočil přes 40 filmů. Saura je znám jako autor filmů inspirovaných různými tanečními a hudebními styly, jako například Krvavá svatba, Tango, Flamenco, Salomé, Iberia a Fado. Mezi další známá Saurova díla patří psychologická dramata Peppermint Frappé či Anna a vlci. Jeho tvorbu citovali ve svých dílech další známí režiséři Martin Scorsese, Woody Allen či Steven Spielberg, uvádí server RTVE. Velmi ho obdivoval i Stanley Kubrick. Za své filmy dostal ocenění na filmových festivalech v Berlíně, Cannes a v Karlových Varech. Saura zůstal aktivní i ve vysokém věku. Loni představil svůj celovečerní dokumentární film Las paredes hablan (Zdi mluví). Mezi jeho posledními díly byl biografický snímek o Lorenzovi da Ponte Já, don Giovanni z roku 2009, který byl často srovnáván se snímkem Amadeus od Miloše Formana. Saura několikrát navštívil i Česko. V roce 2000 byl na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, o dvanáct let později na Letní filmové škole v Uherském Hradišti převzal výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Mohlo by vás zajímat Zemřela Gina Lollobrigida

